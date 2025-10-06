Cúpula do Atlético-MG cobra elenco e comissão na Cidade do Galo
A derrota do Atlético-MG para o Fluminense no último sábado agitou os bastidores do clube mineiro. Na manhã desta segunda-feira, membros da alta cúpula do clube marcaram presença na Cidade do Galo com o intuito de cobrar o elenco e a comissão técnica de Jorge Sampaoli.
"Todos no clube estão cientes do momento difícil e da necessidade de uma resposta", declarou o clube.
Rubens Menin (sócio majoritário), Sérgio Coelho (presidente da Associação), Renato Salvador (sócio da SAF), Bruno Muzzi (CEO) e Pedro Tavares (diretor de competições) estiveram no CT.
Além deles, o CSO, Paulo Bracks, que já havia feito uma cobrança ao elenco após o jogo contra o Fluminense, e o diretor de futebol, o ex-goleiro Victor, participaram das conversas.
Resultados negativos
Apesar de ainda disputar a Copa Sul-Americana, o Atlético-MG não vem obtendo resultados convincentes nas outras competições. O Galo foi eliminado da Copa do Brasil no último mês após duas derrotas para o rival Cruzeiro.
Já no Campeonato Brasileiro a equipe possui apenas duas vitórias nas últimas dez partidas. Na 15ª colocação, o Atlético-MG conquistou 29 pontos, são quatro de diferença para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.
Agenda do Atlético-MG
Próximos jogos
- Jogo: Atlético-MG x Sport
- Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG
- Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG