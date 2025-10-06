Topo

Esporte

Cúpula do Atlético-MG cobra elenco e comissão na Cidade do Galo

06/10/2025 14h54

A derrota do Atlético-MG para o Fluminense no último sábado agitou os bastidores do clube mineiro. Na manhã desta segunda-feira, membros da alta cúpula do clube marcaram presença na Cidade do Galo com o intuito de cobrar o elenco e a comissão técnica de Jorge Sampaoli.

"Todos no clube estão cientes do momento difícil e da necessidade de uma resposta", declarou o clube.

Rubens Menin (sócio majoritário), Sérgio Coelho (presidente da Associação), Renato Salvador (sócio da SAF), Bruno Muzzi (CEO) e Pedro Tavares (diretor de competições) estiveram no CT.

Além deles, o CSO, Paulo Bracks, que já havia feito uma cobrança ao elenco após o jogo contra o Fluminense, e o diretor de futebol, o ex-goleiro Victor, participaram das conversas.

Resultados negativos

Apesar de ainda disputar a Copa Sul-Americana, o Atlético-MG não vem obtendo resultados convincentes nas outras competições. O Galo foi eliminado da Copa do Brasil no último mês após duas derrotas para o rival Cruzeiro.

Já no Campeonato Brasileiro a equipe possui apenas duas vitórias nas últimas dez partidas. Na 15ª colocação, o Atlético-MG conquistou 29 pontos, são quatro de diferença para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Agenda do Atlético-MG

Próximos jogos

  • Jogo: Atlético-MG x Sport

  • Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

  • Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Palmeiras se reapresenta com lista de desfalques e começa preparação para pegar o Juventude

Cúpula do Atlético-MG cobra elenco e comissão na Cidade do Galo

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha'

Campeão mundial com Itália, Cannavaro será técnico do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Entenda por que áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras não será divulgado pela CBF

Elenco do Santos ganha dois dias de folga e se reapresenta na quarta-feira

Everton Ribeiro revela que passou por cirurgia após diagnóstico de câncer

Chelsea brinca com apelildo de Estêvão e exalta atuação do brasileiro na vitória sobre o Liverpool

Corinthians define data para reapresentação em meio à data Fifa

Sosa tem edema na coxa e Khellven avança em recuperação; como está o DM do Palmeiras

Ex-Palmeiras e Grêmio, Barrios é anunciado como treinador de time paraguaio