Cruzeiro confirma fratura de Matheus Henrique durante duelo com o Sport

O Cruzeiro confirmou, nesta segunda-feira, que o volante Matheus Henrique sofreu uma fratura completa em dois arcos costais do lado esquerdo do tórax. O diagnóstico da lesão foi feito após a realização de exames médicos.

De acordo com o clube mineiro, o jogador não precisará passar por cirurgia. O tratamento indicado para o caso é conservador e será realizado pelo Departamento de Saúde e Performance da Raposa.

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Matheus Henrique precisou ser substituído e deixou o campo chorando de dor.

Esta é a segunda fratura na costela sofrida pelo volante desde que chegou ao Cruzeiro. No ano passado, na final daSul-Americana contra o Racing, o jogador também lesionou a região e ficou fora das últimas quatro rodadas do Brasileirão. Além disso, neste ano, ele já havia se afastado por conta de uma cirurgia no joelho direito, retornando aos gramados apenas neste segundo semestre.

Próximo duelo do Cruzeiro

O Cabuloso volta ao campo no dia 15 de outubro, no Derby Mineiro. O duelo contra o Atlético-MG acontece na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília).