Crespo confia em elenco para reverter má fase do São Paulo e revela meta

06/10/2025 06h00

O São Paulo deixou o Morumbis neste domingo frustrado com a derrota de virada para o Palmeiras, além do possível erro de arbitragem que revoltou toda a delegação. O técnico Hernán Crespo, contudo, confia no elenco e acredita que o time conseguirá reverter a má fase.

Crespo ficou satisfeito com a postura dos jogadores no Choque-Rei, principalmente no primeiro tempo. A equipe dominou as ações e abriu 2 a 0, mas, no entendimento do treinador argentino, um suposto erro que ele classifica como "escandaloso" condicionou a partida.

"Confio plenamente nos jogadores. Temos limites, mas temos coisas boas. Nada é super negativo, nem super positivo. A equipe mostrou caráter, mostrou que pode jogar em altíssimo nível. Creio que hoje foi uma demonstração claríssima de como o São Paulo pode jogar", analisou.

"Tenho orgulho deste grupo, apesar do resultado. Por tudo o que deixou, pela forma que jogou contra um gigante. A postura do São Paulo foi espetacular. Tem coisas que não podemos controlar. O que poderíamos, fizemos muito bem. O que aconteceu não tem nome. Não dá para voltar. Foi uma barbaridade e um escândalo o que aconteceu", criticou.

O São Paulo vive uma sequência negativa na temporada. Nos últimos seis jogos, foram cinco derrotas e somente uma vitória. Além disso, este foi o terceiro revés consecutivo da equipe como mandante.

Meta no Brasileiro

Crespo também revelou a meta do São Paulo na atual edição do Brasileirão. Ele colocou como objetivo uma vaga em "competições internacionais" na próxima temporada.

Atualmente, a equipe tricolor é a oitava colocada da tabela, com 38 pontos. Ou seja, no momento, o time está fora da Libertadores de 2026.

"Temos que continuar. Temos uma meta clara, de competir copas internacionais no próximo ano. Vamos dar tudo para chegar o mais alto possível. Espero que a gente continue assim", traçou.

Próximo jogo do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

