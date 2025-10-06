Topo

Esporte

Corinthians presta solidariedade a Everton Ribeiro, formado na base, após diagnóstico de câncer

06/10/2025 16h52

O Corinthians foi um dos clubes que prestou solidariedade ao meia-atacante Everton Ribeiro, do Bahia. O jogador revelou que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira após ter diagnosticado um câncer na tireoide.

"O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton!", escreveu o Timão nas redes sociais.

Everton Ribeiro deu seus primeiros passos no futebol no Corinthians e passou anos nas categorias de base do Timão. O meia chegou a ser emprestado ao São Caetano e retornou ao clube alvinegro em 2011, mas foi negociado com o Coritiba na mesma temporada.

Outro clube do futebol brasileiro a prestar apoio a Everton Ribeiro foi o Flamengo, no qual o meia-atacante se tornou ídolo. O atleta atuou pelo Rubro-Negro carioca de 2017 a 2023. Mais um a manifestar solidariedade foi o Cruzeiro, equipe que o jogador também defendeu.

"Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar 'e proteger como o Manto de Nossa Senhora', como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação", escreveu o clube carioca.

"Desejamos muita força na sua recuperação, Everton! Estamos na torcida para que tudo fique bem o mais breve possível", comentou o time mineiro na publicação do meia.

Diagnóstico foi revelado nesta segunda-feira

Everton Ribeiro revelou que recebeu o diagnóstico da doença há cerca de um mês e já se encontra em recuperação após o procedimento bem-sucedido.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", publicou o jogador nas redes sociais.

Apesar do diagnóstico, o meia de 36 anos vinha atuando normalmente com as cores do Bahia. Desde o mês de setembro ele atuou em oito dos nove jogos da equipe, sendo sete como titular.

Próximos jogos do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

  • Corinthians x Atlético-MG (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 18 de outubro (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fuchs revela conversa antes de virada e destaca força do Palmeiras na luta pelo Brasileiro

Ex-rival, Israel Adesanya se empolga com vitória de Alex Poatan no UFC 320; veja

Corinthians presta solidariedade a Everton Ribeiro, formado na base, após diagnóstico de câncer

Memphis tem passaporte roubado no Brasil e adia apresentação à seleção holandesa

Em recuperação, Neymar faz treino em academia particular em dia de folga do Santos

Uefa aprova 'com relutância' partida entre Barcelona e Villarreal em Miami por LaLiga

Entenda por que a CBF não divulgará os áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

Jiri Prochazka explica choro ao assistir nocaute de Alex Poatan no UFC 320

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer

Cruzeiro confirma fratura de Matheus Henrique durante duelo com o Sport

Da folga em SC ao voo a Seul: Paulo Henrique vive noite louca de convocação