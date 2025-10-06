Corinthians presta solidariedade a Everton Ribeiro, formado na base, após diagnóstico de câncer

O Corinthians foi um dos clubes que prestou solidariedade ao meia-atacante Everton Ribeiro, do Bahia. O jogador revelou que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira após ter diagnosticado um câncer na tireoide.

"O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton!", escreveu o Timão nas redes sociais.

Everton Ribeiro deu seus primeiros passos no futebol no Corinthians e passou anos nas categorias de base do Timão. O meia chegou a ser emprestado ao São Caetano e retornou ao clube alvinegro em 2011, mas foi negociado com o Coritiba na mesma temporada.

Outro clube do futebol brasileiro a prestar apoio a Everton Ribeiro foi o Flamengo, no qual o meia-atacante se tornou ídolo. O atleta atuou pelo Rubro-Negro carioca de 2017 a 2023. Mais um a manifestar solidariedade foi o Cruzeiro, equipe que o jogador também defendeu.

"Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar 'e proteger como o Manto de Nossa Senhora', como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação", escreveu o clube carioca.

"Desejamos muita força na sua recuperação, Everton! Estamos na torcida para que tudo fique bem o mais breve possível", comentou o time mineiro na publicação do meia.

Diagnóstico foi revelado nesta segunda-feira

Everton Ribeiro revelou que recebeu o diagnóstico da doença há cerca de um mês e já se encontra em recuperação após o procedimento bem-sucedido.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", publicou o jogador nas redes sociais.

Apesar do diagnóstico, o meia de 36 anos vinha atuando normalmente com as cores do Bahia. Desde o mês de setembro ele atuou em oito dos nove jogos da equipe, sendo sete como titular.

