Corinthians define data para reapresentação em meio à data Fifa

No último sábado, o Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a grande vitória, o elenco do Timão ganhou uma folga tripla, mas já tem data definida para se reapresentar.

A reapresentação do elenco alvinegro está agendada para a tarde desta quarta-feira. O grupo, portanto, iniciará os trabalhos em meio à data Fifa. A folga tripla, vale lembrar, já estava prevista no calendário corintiano.

O técnico Dorival Júnior terá praticamente uma semana completa para corrigir erros e ajustar os detalhes que julga necessários. O Corinthians volta a campo contra o Santos apenas na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Neste período de treinos, Dorival não contará com quatro jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções. São eles: o goleiro Hugo Souza (Seleção Brasileira), o zagueiro Félix Torres (Equador), e os atacantes Memphis Depay (Holanda) e Romero (Paraguai).

Além disso, o Alvinegro pode utilizar o período para dar sequência à recuperação dos jogadores que estão no departamento médico, como são os casos dos meias Garro (lesão de grau 2 na panturrilha e Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), do zagueiro André Ramalho (estiramento na coxa direita) e do volante Charles (dores no joelho direito).

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

FÉLIX TORRES CONVOCADO! ??3?? O zagueiro do Timão foi convocado para representar a seleção equatoriana em seus próximos amistosos contra Estados Unidos (??) e México (??), nos dias 10 e 14/10, respectivamente.#VaiCorinthians pic.twitter.com/1LMzndI3oq ? Corinthians (@Corinthians) October 6, 2025

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)