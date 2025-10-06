Conselho do Corinthians aprova revisão de orçamento e prevê déficit de R$ 83 milhões em 2025

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, na noite desta segunda-feira, a revisão da previsão orçamentária do exercício de 2025. O novo orçamento foi aprovado por aclamação na reunião extraordinária do CD, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube.

A revisão no orçamento do Corinthians para 2025, agora, prevê um déficit de R$ 83 milhões ao final do ano. A antiga diretoria, presidida pelo mandatário destituído Augusto Melo, havia projetado um superávit de R$ 34 milhões no final de 2024.

A diferença entre o orçado no final de 2024 e o valor revisto em outubro deste ano é, portanto, de quase R$ 120 milhões.

A informação foi divulgada pelo Corinthians por meio de nota oficial. O novo orçamento foi organizado e apresentado aos conselheiros pela atual diretoria executiva do clube, que tem Emerson Piovesan como diretor financeiro e Roberto Gavioli como gerente financeiro.

O Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 299 conselheiros entre vitalícios e trienais. No entanto, apenas 136 destes marcaram presença no Parque São Jorge e votaram a favor do novo orçamento.

Apesar de nenhum conselheiro ter votado contra a revisão orçamentária, 26 conselheiros registraram a intenção pelo encaminhamento do novo orçamento para reanálise.

Antes de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, o novo orçamento para o ano de 2025 também passou pelos crivos do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians.

No entendimento da atual diretoria alvinegra, a revisão do orçamento de 2025 era necessária devido a números que estariam distantes dos encontrados ao assumir a gestão do clube, em maio deste ano.

Confira a nota completa do Corinthians:

"A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que a revisão da previsão orçamentária do exercício 2025 - apresentada pela atual Diretoria Executiva do clube - foi aprovada por aclamação na reunião extraordinária do CD realizada na noite desta segunda-feira (6).

Mesmo com a ausência de votos pela reprovação, 26 Conselheiros deixaram registrada a intenção pelo encaminhamento da revisão orçamentária para reanálise. A votação contou com a presença de 136 Conselheiros e Conselheiras no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge.

A revisão da previsão orçamentária do exercício 2025 projeta um déficit de R$ 83 milhões (em lugar do superávit de R$ 34 milhões estipulado no fim de 2024) e teve pareceres do CORI e do Conselho Fiscal recomendando a aprovação - o do CORI, em especial, recomendou auditoria de acompanhamento ao menos trimestralmente".