Topo

Esporte

Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

06/10/2025 06h00

Nos últimos anos, a base do Corinthians vem servindo bastante a equipe profissional, com vários garotos do Terrão subindo para o time de cima. O mais recente deles é o jovem meio-campista André Luiz, que marcou o terceiro gol do Timão na vitória sobre o Mirassol.

Nascido em São Paulo (SP), o jovem de 19 anos jogou nas categorias sub-17 e sub-20 do Corinthians, e foi promovido por Dorival Júnior no dia 13 de setembro, diante do Fluminense. Desde então, ele atuou em três partidas, sendo a primeira na Neo Química justamente contra o Mirassol.

"É muito gratificante. Tô muito feliz com o gol de hoje. Hoje foi a minha estreia na arena. E estrear com gol, vitória. Estou muito feliz mesmo... Ver a torcida gritando, não para nem um minuto. Fico muito feliz em ver todo mundo pulando e comemorando. Eu estive daquele lado um dia", disse o meio-campista, em zona mista após a partida.

andré luiz

André Luiz comemorando o gol marcado contra o Mirassol.

Contato com profissional e com a base

Recém-promovido ao time principal do Corinthians, André Luiz também falou sobre a experiência de atuar com jogadores experientes e seu relacionamento com Gui Negão, atacante do Timão que também veio da base.

muito bom ter esses caras (experientes) no elenco. O Maycon, por exemplo, jogou na Europa. Tem muito conhecimento, muita casca. Estar jogando do lado dele, ele falando comigo sempre, passando a experiência dele, não só no jogo, mas no dia a dia, no treino, é muito gratificante", comentou.

"O Gui (Negão) é um cara que a gente sempre teve uma amizade grande, desde o sub-17, ele também subiu no sub-20. Sempre estivemos juntos e agora no profissional novamente. Ele que começou jogando. Às vezes tenho curiosidade e pergunto para ele como são as coisas e ele me fala para ir tranquilo", completou, comentando sua amizade com o atacante Gui Negão.

Como joga André Luiz?

Nas categorias de base do Corinthians, André Luiz se destacou pela sua polivalência. Entre o sub-17 e o sub-20, o atleta chegou a jogar como meia-atacante e até na lateral direita. Porém, a posição de origem do atleta é no meio de campo, preferencialmente como volante.

"Eu sou o André, um jogador de muita intensidade, bato nas duas áreas. Raça, vontade, sempre tive isso em campo. E isso não vai faltar, pode ter certeza. E sempre que pintar uma bolinha na área vou procurar guardar e comemorar com a torcida, com a Fiel", concluiu.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Final da Copa Paulista impulsiona venda de camisas do Primavera e cria expectativa para Paulistão

Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

Crespo confia em elenco para reverter má fase do São Paulo e revela meta

Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

Conselho do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase R$ 200 mi

São Paulo reclama de seis lances no clássico; Palmeiras tem três críticas

Palmeiras vira líder sob embalo de Flaco-Roque e retorno do 'fator Allianz'

Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

Ancelotti vê setor problemático se esfacelar antes mesmo de apresentação

Com 7º bônus, Poatan já faturou mais R$ 1,8 milhão com prêmios no UFC

Campeão da Série D 'fala alemão' e foi campeão nacional com apenas 12 anos