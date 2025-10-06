Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

Nos últimos anos, a base do Corinthians vem servindo bastante a equipe profissional, com vários garotos do Terrão subindo para o time de cima. O mais recente deles é o jovem meio-campista André Luiz, que marcou o terceiro gol do Timão na vitória sobre o Mirassol.

Nascido em São Paulo (SP), o jovem de 19 anos jogou nas categorias sub-17 e sub-20 do Corinthians, e foi promovido por Dorival Júnior no dia 13 de setembro, diante do Fluminense. Desde então, ele atuou em três partidas, sendo a primeira na Neo Química justamente contra o Mirassol.

"É muito gratificante. Tô muito feliz com o gol de hoje. Hoje foi a minha estreia na arena. E estrear com gol, vitória. Estou muito feliz mesmo... Ver a torcida gritando, não para nem um minuto. Fico muito feliz em ver todo mundo pulando e comemorando. Eu estive daquele lado um dia", disse o meio-campista, em zona mista após a partida.

André Luiz comemorando o gol marcado contra o Mirassol.

Contato com profissional e com a base

Recém-promovido ao time principal do Corinthians, André Luiz também falou sobre a experiência de atuar com jogadores experientes e seu relacionamento com Gui Negão, atacante do Timão que também veio da base.

"É muito bom ter esses caras (experientes) no elenco. O Maycon, por exemplo, jogou na Europa. Tem muito conhecimento, muita casca. Estar jogando do lado dele, ele falando comigo sempre, passando a experiência dele, não só no jogo, mas no dia a dia, no treino, é muito gratificante", comentou.

"O Gui (Negão) é um cara que a gente sempre teve uma amizade grande, desde o sub-17, ele também subiu no sub-20. Sempre estivemos juntos e agora no profissional novamente. Ele que começou jogando. Às vezes tenho curiosidade e pergunto para ele como são as coisas e ele me fala para ir tranquilo", completou, comentando sua amizade com o atacante Gui Negão.

BASTIDORES NO AR! ? Chegou a hora de conferir tudo que rolou na vitória do Coringão em cima do Mirassol! ??? Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/VLeitvvcWY#VaiCorinthians pic.twitter.com/nRhE4qaF8p ? Corinthians (@Corinthians) October 6, 2025

Como joga André Luiz?

Nas categorias de base do Corinthians, André Luiz se destacou pela sua polivalência. Entre o sub-17 e o sub-20, o atleta chegou a jogar como meia-atacante e até na lateral direita. Porém, a posição de origem do atleta é no meio de campo, preferencialmente como volante.

"Eu sou o André, um jogador de muita intensidade, bato nas duas áreas. Raça, vontade, sempre tive isso em campo. E isso não vai faltar, pode ter certeza. E sempre que pintar uma bolinha na área vou procurar guardar e comemorar com a torcida, com a Fiel", concluiu.