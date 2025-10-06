Juiz novato na elite e medalhões na Série C: como CBF fez escala da rodada

Em uma rodada conturbada em relação à arbitragem, teve árbitro novato na Série A, ao mesmo tempo em que medalhões apitaram a Série C.

Essa divisão faz parte da estratégia da comissão de arbitragem da CBF para montar as escalas para cada campeonato, considerando o momento atual da temporada.

A decisão de quem apita cada jogo parte da comissão de arbitragem da CBF. O presidente da comissão, Rodrigo Martins Cintra é quem, em última instância, define quem apita ou deixa de apitar uma partida.

Na elite, as críticas e erros atingiram tanto experientes quanto jovens.

Se Lucas Casagrande, de 25 anos, estava em campo no Red Bull Bragantino x Grêmio, Ramon Abatti Abel, de 36 e que está na corrida para chegar à Copa 2026, foi quem falhou no São Paulo x Palmeiras.

Eles e os respectivos árbitros de vídeo ficarão um tempo fora da escala para passarem por treinamentos.

Enquanto isso, quatro árbitros do quadro da Fifa estavam escalados para a penúltima rodada da Série C: Bruno Arleu (RJ), Paulo Cesar Zanovelli (MG), Wilton Pereira Sampaio (GO) e Rafael Rodrigo Klein (RS).

Normalmente, a prioridade dos Fifa é atuar na Série A. Mas a CBF opta por escalá-los também em fases mais agudas das divisões de acesso. É assim já há alguns anos.

A ideia de usar os Fifa na Série C é para dar um prestígio a jogos que são de vida ou morte para os clubes de menor investimento (na comparação com a elite).

Ao mesmo tempo, olhando para a Série A, a comissão de arbitragem também dá oportunidade a árbitros considerados promissores para que o quadro vá se renovando paulatinamente.

Foi nesse espírito que Fernando Antônio Mendes de Salles Filho estreou na elite, no jogo Vasco 4 x 3 Vitória. Foi alvo de reclamação do time baiano por causa da expulsão de Lucas Halter.

A comissão de arbitragem entende que esses novos árbitros já sobem com um lastro de atuações sólidas na Série B, por exemplo. Aí, aparece a chance na elite.

De todo modo, ainda foram escalados quatro árbitros Fifa no fim de semana. Além de Ramon Abatti Abel (São Paulo x Palmeiras), estavam Anderson Daronco (Ceará x Santos), Rodrigo Pereira de Lima (Bahia x Flamengo) e Flavio Rodrigues de Souza (Internacional x Botafogo).