Com ausências, Romero pode ganhar chances no Corinthians

06/10/2025 07h00

Romero pode ganhar uma chance de voltar ao time do Corinthians no restante da temporada. Devido à lesão de Vitinho, o paraguaio pode retornar à equipe titular de Dorival Júnior.

Um dos jogadores mais antigos do atual elenco do Corinthians, Romero não faz boa temporada. Em 44 jogos neste ano, o paraguaio marcou apenas cinco gols e deu três assistências. Ele ainda viu o surgimento de Gui Negão e a boa fase do setor ofensivo do Timão, perdendo espaço na equipe de Dorival Júnior.

Apesar de ter o futuro indefinido no Corinthians, Romero pode aparecer como titular no retorno da Data Fifa, no dia 15 de outubro, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Briga pela titularidade

Com Vitinho fora por tempo indeterminado, já que passará por artroscopia nesta segunda-feira, Dorival Júnior terá dor de cabeça para rodar o elenco do Corinthians. Apesar da volta de Depay, do bom momento de Yuri Alberto e de Gui Negão despontando, o comandante tem poucas opções na beirada do campo.

Atualmente, Dorival Júnior conta com Talles Magno e Romero em condições de jogo e com rodagem profissional. Além deles, também tem a promessa Kayke, de apenas 21 anos. O jogador foi revelado nesta temporada e entrou em campo apenas nove vezes.

Fase do Corinthians

Após vencer o Mirassol na última rodada do Brasileirão, o Timão busca engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro depois da Data Fifa. Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª colocação da competição nacional, com 33 pontos - oito unidades a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

