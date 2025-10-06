Chelsea brinca com apelildo de Estêvão e exalta atuação do brasileiro na vitória sobre o Liverpool

Estêvão marcou o gol que garantiu a virada do Chelsea por 2 a 1 sobre o Liverpool, no último sábado, no Stamford Bridge. Nas redes sociais, o clube londrino exaltou a atuação do atacante brasileiro de 18 anos, chamando-o de "Liverpool-man", uma brincadeira que faz referência ao apelido que o jovem tinha quando ainda jogava com a camisa do Palmeiras.

"O meme acabou rápido por aqui... Estêvão é DECISIVO!", escreveu o time.

Criado pelos torcedores rivais, o apelido de Estêvão era "Cuiabá Man", por causa de suas boas atuações em jogos contra equipes consideradas menores e que dificilmente se repetiam contra rivais mais fortes. Assim, o Chelsea aproveitou o bom momento do atacante e trocou a provocação por um elogio, destacando o protagonismo do brasileiro justamente no duelo contra uma das maiores potências do futebol mundial.

Estêvão decisivo

Aos 30 minutos do segundo tempo, o camisa 41 saiu do banco para mudar a história do duelo contra o Liverpool. 19 minutos depois, Estêvão aproveitou o cruzamento de Cucurella e completou para o gol vazio, anotando o gol da vitória.

Próximo duelo

O Chelsea volta a campo pelo Campeonato Inglês no dia 18 de outubro, às 8h30 (de Brasília), quando enfrenta o Nottingham Forest, no City Ground.