CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

Ramon Menezes chegou a ser técnico interino da seleção principal - Thais Magalhães/CBF
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

06/10/2025 05h30

A CBF está de olho no mercado interno para substituir o técnico Ramon Menezes no comando da seleção sub-20.

Nada de estrangeiros. Apesar de já ter Carlo Ancelotti na seleção principal, a busca é por um nome brasileiro para ocupar a função.

O cenário chacoalha as estruturas na base, porque é uma cadeira de muito interesse. A tendência é que a substituição não seja tão rápida assim.

O presidente Samir Xaud estava ontem em viagem rumo à Coreia do Sul, onde a seleção principal disputa amistoso contra a seleção local nesta semana.

Antes, apertou o botão que ejetou Ramon Menezes do cargo. A decisão foi tomada logo depois da final da Série D do Brasileirão, com a confirmação da pior campanha do Brasil na história do Mundial Sub-20: lanterna do grupo, com apenas um ponto.

O tetracampeão Branco continua como coordenador da área. Conseguiu se desvencilhar do trabalho de Ramon.

A CBF entendeu que não poderia mais continuar com a gestão de Ramon, em que pese as dificuldades de liberação dos jogadores para os torneios com a sub-20.

Não apareceu nem sequer uma voz dissonante na diretoria de seleções tentando segurá-lo no cargo desta vez.

Ramon já tinha sobrevivido a outros momentos de baixa, mas o presidente era Ednaldo Rodrigues, que o contratou em 2023. Os momentos de crise foram a eliminação no Mundial Sub-20 passado, nas quartas de final, e falta de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

A CBF adotou um tom genérico para explicar a demissão de Ramon, dizendo que "a decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".

