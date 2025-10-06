Topo

CBF divulga áudio do VAR de pênalti em Vasco x Athletico-PR

06/10/2025 09h44

A CBF divulgou, na noite do último domingo, os áudios do VAR referentes ao pênalti marcado para o Vasco durante o duelo com o Vitória, em São Januário. O jogo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com a vitória da equipe carioca por 4 a 3.

O lance ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 2 a 2. Após falta cobrada na área, Robert Renan cabeceou e a bola tocou na mão de Cáceres.

A análise

Logo após a jogada, o árbitro da partida, Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho, alertou Caio Max Augusto Vieira, comandante do VAR, sobre um possível toque no braço: "Vê se pega na mão, tá? Ele vai de cabeça e o defensor está muito próximo".

Na primeira análise, Caio Max identificou o braço em posição irregular, em movimento antinatural:

"Essa mão está acima da linha do ombro. Fernando, pare o jogo. Te recomendo revisão por possível penal".

Quando Fernando Mendes chega à cabine do VAR, é novamente alertado por Caio Max:

"Ele (Robert Renan) cabeceia para o meio da área e o jogador (Cáceres), em movimento antinatural, acaba bloqueando a bola".

Em menos de um minuto de análise, Fernando Mendes toma sua decisão: "Braço está ampliado. Ele (Robert Renan) cabeceia para o meio da área. Há uma impossibilidade tática à frente, o braço está ampliado. Ele (Cáceres) assume o risco. Vou voltar o jogo com tiro penal, sem cartão amarelo".

Restante do jogo

O Vasco virou o placar com o pênalti cobrado por Rayan, mas sofreu o empate de Cáceres aos 27 minutos do segundo tempo. GB garantiu a vitória do Gigante da Colina aos 52 minutos.

A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem e pelas expulsões de dois jogadores do Vitória (Lucas Halter e Carlinhos). Foi a primeira partida que Fernando Mendes apitou no Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos

Vasco

  • Enfrenta o Fortaleza no próximo dia 15 de outubro, às 21h30, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Vitória

  • Recebe o Bahia no próximo dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

