Por que CBF não divulgará os áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

O clássico entre São Paulo e Palmeiras ficou marcado por polêmicas de arbitragem, mas a CBF não divulgará os áudios do VAR de nenhum dos lances. Isso porque a entidade só está publicando as conversas nos casos em que há revisão sugerida ao árbitro de campo, algo que não aconteceu no jogo de ontem.

O que aconteceu

A CBF só está compartilhando os áudios onde há revisão ou "decisões factuais" que mudem completamente o resultado dos lances analisados. Ontem, a entidade compartilhou os áudios dos jogos da Série A entre Bahia e Flamengo (anulação de gol dos baianos por impedimento), Juventude e Fortaleza (chamada ao monitor por possível pênalti para o Juventude) e Vasco e Vitória (chamada ao monitor por possível de pênalti para os cariocas).

Ramon Abatti Abel não foi ao monitor para revisão em nenhum momento do clássico paulista. O responsável pelo VAR era Ilbert Estevam da Silva, que não sugeriu ao árbitro de campo qualquer análise de imagens por possível erro de decisão tomada.

Mesmo assim, a entidade reconheceu que houve erros de arbitragem e afastou tanto Ramon Abatti Abel quanto Ilbert Estevam da Silva. O presidente do São Paulo Julio Casares conversou com presidente da CBF Samir Xaud e com o presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra, logo depois do jogo, que terminou com triunfo do Palmeiras por 3 a 2.

Reclamações do São Paulo

Pênalti não marcado em Tapia: O principal lance que o Tricolor criticou foi um pênalti não marcado no atacante Tapia, no início do segundo tempo. Na jogada, Luciano tentou passe para o chileno, que não ia chegar na bola, mas foi atropelado por Allan. No campo, Ramon Abatti não marcou, o VAR checou e não recomendou revisão. Àquela altura, a partida estava 2 a 0 para o São Paulo.

Expulsão de Andreas Pereira: Aos dez minutos do segundo tempo, o meio-campista do Palmeiras tentou dominar a bola, mas acabou pisando na canela de Marcos Antônio e recebeu cartão amarelo no lance.

Expulsão de Gómez: As reclamações para o cartão vermelho para o zagueiro do Palmeiras aconteceram em dois momentos. Ainda no primeiro tempo, Pablo Maia tentou bola enfiada para Tapia, que se enroscou com Gómez, caiu e levou pisão do defensor. Já na segunda etapa, em disputa na linha de fundo, o paraguaio acertou cotovelada no atacante chileno, que saiu com o nariz sangrando. Em ambos os lances, Ramon Abatti não viu falta.

Falta no 1º gol do Palmeiras: No início da jogada do primeiro gol do Palmeiras, Gómez disputa bola área com Tapia, e o São Paulo reclamou de puxão do zagueiro.

Expulsão de Veiga: Com dez minutos do primeiro tempo, o meio-campista do Palmeiras deu carrinho por trás em Enzo Díaz, ainda no campo de defesa. Ele recebeu cartão amarelo no lance.

Após o confronto, o presidente Julio Casares falou com Samir Xaud, presidente da CBF, que admitiu que a arbitragem errou no Choque-Rei. O Tricolor também soltou uma nota cobrando 'medidas imediatas'.

Reclamações do Palmeiras

Expulsão de Bobadilla: No início do segundo tempo, Bobadilla cometeu falta perto da área em Allan, em ataque promissor do Palmeiras. O volante são-paulino já tinha amarelo, e os palmeirenses reclamaram para que levasse um segundo. Logo em seguida, Crespo o substituiu por Alisson.

Falta no 2º gol do São Paulo: No lance do segundo gol tricolor, Vitor Roque disputa com Enzo Díaz e fica caído. Na sequência, o lateral cruzou para Tapia ampliar. Os jogadores do Palmeiras reclamaram de falta no camisa 9.

Pênalti em Gustavo Gómez: Ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, em cruzamento na área, o zagueiro se engalfinhou com Alan Franco, que teria puxado a camisa alviverde.

Cotovelada em Sosa no 1º gol do Palmeiras: Aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante alviverde foi acertado por Alan Franco após tocar a bola para Maurício cruzar e Vitor Roque cabecear para o fundo do gol. O camisa 19 ficou caído durante todo o lance.