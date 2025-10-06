Topo

Esporte

Casares exige áudios do VAR em lances do Choque-Rei e sugere "desafio" no Brasileirão ainda em 2025

06/10/2025 12h54

O São Paulo segue se manifestando após os lances polêmicos na derrota para o Palmeiras neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Em um pronunciamento oficial, o presidente Julio Casares pediu mais rigor por parte da CBF, além de exigir os áudios entre o árbitro Ramon Abatti Abel e a cabine do VAR nos lances do clássico.

"Infelizmente, há um protocolo de não divulgar os áudios do VAR quando o árbitro não for chamado à cabine. Presidente (Samir Xaud, da CBF), vamos quebrar o protocolo! Precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Precisamos saber o que foi falado no áudio. Quem quer saber do áudio não é só o presidente do São Paulo, mas também toda a comunidade esportiva", falou Casares.

Implementação do "desafio"

Em seguida, Casares deu sugestões direcionadas a Samir Xaud, presidente da CBF. De acordo com o mandatário do Tricolor Paulista, a entidade deveria implementar o "desafio" ainda neste Brasileirão. Outro ponto abordado pelo dirigente do São Paulo seria a inclusão dos áudios do VAR na súmula de todos os jogos da competição.

"Quero fazer dois pedidos: Vamos implementar o "desafio" no Brasileirão ainda deste ano. Cada técnico pode pedir uma revisão em um lance de dúvida, conforme regulamentação. Isso pode inibir a covardia do árbitro. A segunda ação é: assim como a súmula relata tudo o que foi falado dentro e fora de campo, que os áudios do VAR também sejam incluídos neste documento em todas as partidas", argumentou o presidente do São Paulo.

"Nossa arbitragem chegou ao fundo do poço. Mostrar o áudio pode ser o começo dessa retomada. Precisa ter rigor, não foi um erro qualquer. Neste domingo, inexplicavelmente, a tecnologia não foi usada em nenhum lance", finalizou Casares.

