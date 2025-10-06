Casares cita covardia e exige áudios do VAR após São Paulo x Palmeiras

Presidente do São Paulo, Julio Casares subiu o tom nas críticas à arbitragem do Choque-Rei deste domingo, que terminou em 3 a 2 para o Palmeiras, no Morumbis.

"Chegamos no limite"

Mandatário tricolor fez um pronunciamento à imprensa na manhã desta segunda-feira. Casares pediu a liberação dos áudios do VAR e propôs a implementação dos 'desafios' aos técnicos em caso de dúvidas em lances capitais.

É momento de ser firme. Eu apoiei o presidente (da CBF, Sair Xaud), apoio pela juventude, pelo idealismo e é uma pessoa bem-intencionada. Existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Precisamos do áudio Julio Casares, em pronunciamento

Como o UOL mostrou, Julio Casares ligou para Xaud e para Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, e ouviu uma admissão pelos erros capitais no clássico. As conversas aconteceram logo depois do jogo.

Esta é a segunda vez que o presidente vai a público desde o apito final do clássico. Ontem à noite, o São Paulo publicou uma nota oficial, assinada pelo mandatário, questionando quatro lances capitais do embate. Após a partida, os diretores Rui Costa e Carlos Belmonte também falaram com a imprensa.

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitros de campo e VAR, respectivamente, foram suspensos pela CBF e designados a um processo de 'reciclagem'.

Ontem eu soube da nota do afastamento do árbitro de campo e VAR. Medida correta. Mas não pode ficar em uma suspensão temporária e depois ele ser premiado em outro jogo, logo ali na frente. Precisa ter rigor, não foi um erro qualquer. Precisa ter rigor

Desafio e conversas na súmula

Casares também defendeu a proposta do desafio, com o qual treinadores poderiam questionar decisões da arbitragem de campo que não tenham sido chamadas pelo árbitro de vídeo.

Nós queremos dar mais duas sugestões. Vamos implantar, ainda este ano, o desafio, onde cada técnico poderá acionar o VAR em caso de dúvida. Duas vezes por jogo, conforme regulamentação. Isso vai inibir a omissão do VAR, vai inibir a covardia de um árbitro que não olhou o que estava acontecendo, embora muito bem posicionado.

A outra sugestão é que, assim como na súmula vão anexados todos os acontecimentos da partida, que sejam também automaticamente disponibilizados os áudios e conversas das interferências que ocorreram dentro de campo

Lamentamos demais, mas estamos aqui acreditando que, a partir não só da suspensão, mas do fornecimento dos áudios e da inclusão na súmula, haja um princípio de mudança na arbitragem. Chegamos no limite

O que mais Julio Casares falou

'Fundo do poço'. "Nós estamos aqui tristes. Porque o resultado não volta, embora devesse voltar. Fomos prejudicados, influi diretamente no resultado do jogo. Sem contar erros com outros clubes. Vamos reconhecer, com a demonstração desse áudio do VAR, que nossa arbitragem está chegando ao fundo do poço. Divulgar esse áudio é o começo de uma mudança"

Pedido de transparência. "O que aconteceu ontem no Morumbis é para colocar um fim no que está acontecendo na arbitragem no Brasil. Confio em vocês e confio na transparência que nós devemos ter a partir do fornecimento desses áudios e desse diálogo entre o campo e a cabine de VAR ontem".