Casa Branca receberá lutas do UFC em 14 de junho, diz Trump

06/10/2025 10h33

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que um evento do Ultimate Fighting Championship (UFC) anunciado anteriormente na Casa Branca será realizado em 14 de junho do próximo ano, que será o 80º aniversário do presidente.

Ele fez o anúncio durante um discurso na Estação Naval de Norfolk para marcar o 250º aniversário da Marinha dos EUA, que está próximo.

Em julho, Trump anunciou que um evento do UFC seria realizado na Casa Branca em 2026, mas não informou a data.

Ele considera o presidente do UFC, Dana White, um amigo próximo e considera os fãs do esporte parte de sua base política, embora as relações entre ambos sejam muito anteriores ao mandato de Trump.

White disse esta semana ao Sports Business Journal que o UFC gastará US$700.000 para substituir a grama do gramado sul da Casa Branca após o evento.

Desde que se tornou presidente, Trump tem comparecido regularmente às lutas do UFC, tendo participado mais recentemente de uma em Nova Jersey em junho. Mas o relacionamento entre Trump e White remonta a 2000, quando o Trump Taj Mahal em Atlantic City era um dos poucos locais nos EUA dispostos a sediar eventos do UFC na época.

A TKO Group Holdings, a empresa controladora do UFC, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Brad Brooks, em Colorado)

