Campeão mundial com Itália, Cannavaro será técnico do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

06/10/2025 14h40

(Reuters) - O italiano Fabio Cannavaro será o técnico do Uzbequistão na preparação para sua primeira Copa do Mundo no próximo ano, informou a associação de futebol do país da Ásia Central nesta segunda-feira.

Cannavaro venceu a Copa do Mundo com a Itália como jogador, capitaneando seu país na conquista do título em 2006, mas seu histórico como técnico é mais variado.

Seu trabalho mais recente foi com o Dinamo Zagreb, mas foi um período curto, de menos de quatro meses, que terminou em abril.

"A Associação de Futebol do Uzbequistão assinou um contrato com Fabio Cannavaro -- um especialista renomado, um dos melhores zagueiros de sua geração", diz o comunicado.

O ex-jogador de 52 anos já foi técnico de clubes na China e na Arábia Saudita, bem como na Itália. Ele também teve um curto período como treinador interino da China em 2019.

Ele sucederá Timur Kapadze, que estava no comando em junho, quando o país da Ásia Central se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez.

(Por Keith Weir)

