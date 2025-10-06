Topo

Palmeiras é quase perfeito após Mundial, e trio castiga Flamengo e Cruzeiro

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 10h30

Com dez vitórias, três empates, uma derrota e uma "ajuda" do trio Ceará, Santos e Vasco, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. Já Flamengo e Cruzeiro amargam jejuns e vêem as chances matemáticas de título diminuírem.

O que aconteceu

O time de Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento — 78,5% — entre os três primeiros colocados desde a retomada do Brasileirão. No período, foram disputados 14 jogos, e o Palmeiras venceu dez deles.

Enquanto isso, Flamengo e Cruzeiro tropeçaram em três dos últimos quatro confrontos pelo torneio nacional. O Rubro-Negro tem 73,8% de aproveitamento nas últimas 14 partidas (nove vitórias, quatro empates e duas derrotas) e os mineiros, 66,7% (oito vitórias, quatro empates e três derrotas).

A dupla perdeu pontos para os mesmo três adversários: Ceará, Santos e Vasco. O Alvinegro Praiano venceu tanto Fla quanto Cruzeiro. Além disso, os mineiros perderam para Ceará e Vasco, enquanto o time de Filipe Luís teve dois empates.

O Palmeiras também encarou Ceará e Vasco, mas conseguiu duas vitórias. O clássico contra o Santos está marcado para o dia 6 de novembro, às 21h30 (de Brasília), com mando alviverde.

O confronto direto entre Fla e Cruzeiro também ajudou o Alviverde, que ainda fará jogos contra os concorrentes diretos. Enquanto os "rivais" ficaram no empate em 0 a 0, o time de Abel Ferreira chegava ao nono triunfo do Brasileirão pós-Mundial.

Líder, o Palmeiras pode "criar gordura" neste final de semana, em jogo atrasado contra o Juventude. O duelo será no sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, e pode fazer o Alviverde abrir três pontos em relação ao Flamengo após disputar os mesmos 26 jogos.

As campanhas após o Mundial de Clubes

Palmeiras

  • Palmeiras 1 x 1 Mirassol
  • Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
  • Fluminense 1 x 2 Palmeiras
  • Palmeiras 1 x 0 Grêmio
  • Vitória 2 x 2 Palmeiras
  • Palmeiras 2 x 1 Ceará
  • Botafogo 0 x 1 Palmeiras
  • Palmeiras 3 x 0 Sport
  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras
  • Palmeiras 4 x 1 Inter
  • Palmeiras 4 x 1 Fortaleza
  • Bahia 1 x 0 Palmeiras
  • Palmeiras 3 x 0 Vasco
  • São Paulo 2 x 3 Palmeiras

Flamengo

  • Flamengo 2 x 0 São Paulo
  • Santos 1 x 0 Flamengo
  • Flamengo 1 x 0 Fluminense
  • Bragantino 1 x 2 Flamengo
  • Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
  • Ceará 1 x 1 Flamengo
  • Flamengo 2 x 1 Mirassol
  • Inter 1 x 3 Flamengo
  • Flamengo 8 x 0 Vitória
  • Flamengo 1 x 1 Grêmio
  • Juventude 0 x 2 Flamengo
  • Flamengo 1 x 1 Vasco
  • Corinthians 1 x 2 Flamengo
  • Flamengo 0 x 0 Cruzeiro
  • Bahia 1 x 0 Flamengo

Cruzeiro

  • Cruzeiro 4 x 1 Grêmio
  • Fluminense 0 x 2 Cruzeiro
  • Cruzeiro 4 x 0 Juventude
  • Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
  • Cruzeiro 1 x 2 Ceará
  • Botafogo 0 x 2 Cruzeiro
  • Cruzeiro 1 x 2 Santos
  • Cruzeiro 1 x 1 Mirassol
  • Cruzeiro 2 x 1 Inter
  • Cruzeiro 1 x 0 São Paulo
  • Bahia 1 x 2 Cruzeiro
  • Cruzeiro 2 x 1 Bragantino
  • Vasco 2 x 0 Cruzeiro
  • Flamengo 0 x 0 Cruzeiro
  • Cruzeiro 1 x 1 Sport

