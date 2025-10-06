Palmeiras é quase perfeito após Mundial, e trio castiga Flamengo e Cruzeiro
Com dez vitórias, três empates, uma derrota e uma "ajuda" do trio Ceará, Santos e Vasco, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. Já Flamengo e Cruzeiro amargam jejuns e vêem as chances matemáticas de título diminuírem.
O que aconteceu
O time de Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento — 78,5% — entre os três primeiros colocados desde a retomada do Brasileirão. No período, foram disputados 14 jogos, e o Palmeiras venceu dez deles.
Enquanto isso, Flamengo e Cruzeiro tropeçaram em três dos últimos quatro confrontos pelo torneio nacional. O Rubro-Negro tem 73,8% de aproveitamento nas últimas 14 partidas (nove vitórias, quatro empates e duas derrotas) e os mineiros, 66,7% (oito vitórias, quatro empates e três derrotas).
A dupla perdeu pontos para os mesmo três adversários: Ceará, Santos e Vasco. O Alvinegro Praiano venceu tanto Fla quanto Cruzeiro. Além disso, os mineiros perderam para Ceará e Vasco, enquanto o time de Filipe Luís teve dois empates.
O Palmeiras também encarou Ceará e Vasco, mas conseguiu duas vitórias. O clássico contra o Santos está marcado para o dia 6 de novembro, às 21h30 (de Brasília), com mando alviverde.
O confronto direto entre Fla e Cruzeiro também ajudou o Alviverde, que ainda fará jogos contra os concorrentes diretos. Enquanto os "rivais" ficaram no empate em 0 a 0, o time de Abel Ferreira chegava ao nono triunfo do Brasileirão pós-Mundial.
Líder, o Palmeiras pode "criar gordura" neste final de semana, em jogo atrasado contra o Juventude. O duelo será no sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, e pode fazer o Alviverde abrir três pontos em relação ao Flamengo após disputar os mesmos 26 jogos.
As campanhas após o Mundial de Clubes
Palmeiras
- Palmeiras 1 x 1 Mirassol
- Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
- Fluminense 1 x 2 Palmeiras
- Palmeiras 1 x 0 Grêmio
- Vitória 2 x 2 Palmeiras
- Palmeiras 2 x 1 Ceará
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras
- Palmeiras 3 x 0 Sport
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras
- Palmeiras 4 x 1 Inter
- Palmeiras 4 x 1 Fortaleza
- Bahia 1 x 0 Palmeiras
- Palmeiras 3 x 0 Vasco
- São Paulo 2 x 3 Palmeiras
Flamengo
- Flamengo 2 x 0 São Paulo
- Santos 1 x 0 Flamengo
- Flamengo 1 x 0 Fluminense
- Bragantino 1 x 2 Flamengo
- Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
- Ceará 1 x 1 Flamengo
- Flamengo 2 x 1 Mirassol
- Inter 1 x 3 Flamengo
- Flamengo 8 x 0 Vitória
- Flamengo 1 x 1 Grêmio
- Juventude 0 x 2 Flamengo
- Flamengo 1 x 1 Vasco
- Corinthians 1 x 2 Flamengo
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro
- Bahia 1 x 0 Flamengo
Cruzeiro
- Cruzeiro 4 x 1 Grêmio
- Fluminense 0 x 2 Cruzeiro
- Cruzeiro 4 x 0 Juventude
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
- Cruzeiro 1 x 2 Ceará
- Botafogo 0 x 2 Cruzeiro
- Cruzeiro 1 x 2 Santos
- Cruzeiro 1 x 1 Mirassol
- Cruzeiro 2 x 1 Inter
- Cruzeiro 1 x 0 São Paulo
- Bahia 1 x 2 Cruzeiro
- Cruzeiro 2 x 1 Bragantino
- Vasco 2 x 0 Cruzeiro
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro
- Cruzeiro 1 x 1 Sport