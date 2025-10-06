Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta contra Z4
O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Chance de título
O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. Ontem, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.
Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.
Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.
Probabilidade de título
- Palmeiras - 60,6%
- Flamengo - 31,5%
- Cruzeiro - 7,4%
- Bahia - 0,26%
- Mirassol - 0,16%
- Botafogo - 0,035%
- Fluminense - 0,033%
- São Paulo - 0,001%
Risco de rebaixamento
Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileirão vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.
O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.
Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.
Probabilidade de rebaixamento
- Sport - 97,3%
- Juventude - 81,3%
- Vitória - 77,6%
- Fortaleza - 71,5%
- Santos - 30,1%
- Atlético-MG - 13,7%
- Grêmio - 7,2%
- Internacional - 7%
- Corinthians - 5,7%
- Vasco - 5%
- Ceará - 2,3%
- Red Bull Bragantino - 1,1%
- São Paulo - 0,26%
- Fluminense - 0,053%
- Botafogo - 0,001%
A tabela do Brasileirão
- Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)
- Flamengo - 55 pontos (26 jogos)
- Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)
- Botafogo - 43 pontos (27 jogos)
- Bahia - 43 pontos (26 jogos)
- Mirassol - 43 pontos (26 jogos)
- Fluminense - 38 pontos (25 jogos)
- São Paulo - 38 pontos (27 jogos)
- Red Bull Bragantino - 36 pontos (27 jogos)
- Ceará - 34 pontos (26 jogos)
- Vasco - 33 pontos (27 jogos)
- Corinthians - 33 pontos (27 jogos)
- Grêmio - 33 pontos (27 jogos)
- Internacional - 32 pontos (26 jogos)
- Atlético-MG - 29 pontos (25 jogos)
- Santos - 28 pontos (26 jogos)
- Vitória - 25 pontos (27 jogos)
- Fortaleza - 24 pontos (26 jogos)
- Juventude - 23 pontos (26 jogos)
- Sport - 16 pontos (25 jogos)