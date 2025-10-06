Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta contra Z4

O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Chance de título

O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. Ontem, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.

Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.

Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.

Probabilidade de título

Palmeiras - 60,6% Flamengo - 31,5% Cruzeiro - 7,4% Bahia - 0,26% Mirassol - 0,16% Botafogo - 0,035% Fluminense - 0,033% São Paulo - 0,001%

Risco de rebaixamento

Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileirão vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.

Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Probabilidade de rebaixamento

Sport - 97,3% Juventude - 81,3% Vitória - 77,6% Fortaleza - 71,5% Santos - 30,1% Atlético-MG - 13,7% Grêmio - 7,2% Internacional - 7% Corinthians - 5,7% Vasco - 5% Ceará - 2,3% Red Bull Bragantino - 1,1% São Paulo - 0,26% Fluminense - 0,053% Botafogo - 0,001%

A tabela do Brasileirão