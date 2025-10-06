Topo

Esporte

Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta contra Z4

O Palmeiras chegou a 60,6% de chance de título no Brasileirão - Montagem/FUTEBOL/BRASILEIRÃO/SÃO PAULO X PALMEIRAS - ESPORTES e CARLOS TORRES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
O Palmeiras chegou a 60,6% de chance de título no Brasileirão Imagem: Montagem/FUTEBOL/BRASILEIRÃO/SÃO PAULO X PALMEIRAS - ESPORTES e CARLOS TORRES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 08h42

O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Chance de título

O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. Ontem, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.

Relacionadas

Palmeiras vira líder sob embalo de Flaco-Roque e retorno do 'fator Allianz'

Vojvoda lamenta 1ª derrota no comando do Santos: 'Foi nosso pior jogo'

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.

Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.

Probabilidade de título

  1. Palmeiras - 60,6%
  2. Flamengo - 31,5%
  3. Cruzeiro - 7,4%
  4. Bahia - 0,26%
  5. Mirassol - 0,16%
  6. Botafogo - 0,035%
  7. Fluminense - 0,033%
  8. São Paulo - 0,001%

Risco de rebaixamento

Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileirão vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.

Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Probabilidade de rebaixamento

  1. Sport - 97,3%
  2. Juventude - 81,3%
  3. Vitória - 77,6%
  4. Fortaleza - 71,5%
  5. Santos - 30,1%
  6. Atlético-MG - 13,7%
  7. Grêmio - 7,2%
  8. Internacional - 7%
  9. Corinthians - 5,7%
  10. Vasco - 5%
  11. Ceará - 2,3%
  12. Red Bull Bragantino - 1,1%
  13. São Paulo - 0,26%
  14. Fluminense - 0,053%
  15. Botafogo - 0,001%

A tabela do Brasileirão

  1. Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)
  2. Flamengo - 55 pontos (26 jogos)
  3. Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)
  4. Botafogo - 43 pontos (27 jogos)
  5. Bahia - 43 pontos (26 jogos)
  6. Mirassol - 43 pontos (26 jogos)
  7. Fluminense - 38 pontos (25 jogos)
  8. São Paulo - 38 pontos (27 jogos)
  9. Red Bull Bragantino - 36 pontos (27 jogos)
  10. Ceará - 34 pontos (26 jogos)
  11. Vasco - 33 pontos (27 jogos)
  12. Corinthians - 33 pontos (27 jogos)
  13. Grêmio - 33 pontos (27 jogos)
  14. Internacional - 32 pontos (26 jogos)
  15. Atlético-MG - 29 pontos (25 jogos)
  16. Santos - 28 pontos (26 jogos)
  17. Vitória - 25 pontos (27 jogos)
  18. Fortaleza - 24 pontos (26 jogos)
  19. Juventude - 23 pontos (26 jogos)
  20. Sport - 16 pontos (25 jogos)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Ancelotti comanda 1° treino da seleção com desfalques e Vini Jr. e Rodrygo 'brigando' por vaga

Filipe Luís lamenta expulsões e revela que conversará com Wallace Yan após derrota

CBF divulga áudio do VAR de pênalti em Vasco x Athletico-PR

Uzbequistão anuncia o italiano campeão mundial Fabio Cannavaro como técnico para a Copa de 2026

Bento elogia Ancelotti e projeta amistosos da Seleção

Seleção Brasileira se apresenta e treina na Coréia para amistosos de outubro

Árbitro de São Paulo x Palmeiras explica só amarelo a Andreas e relata ofensas de dirigentes

Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta contra Z4

Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso'

Palmeiras cresce na hora decisiva e assume liderança do Brasileirão com bom futebol

E o Spider? Moicano eleva status de Poatan: "Melhor lutador brasileiro da história"