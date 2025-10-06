Brasil no topo! Poatan exalta importância de vitória no UFC 320 para o país: "Trouxe alegria"

No último sábado (4), na luta principal do UFC 320, o brio e alegria de muitos fãs de MMA brasileiros foi recobrado com a vitória avassaladora de Alex Pereira sobre Magomed Ankalaev. E quem garante isso é o próprio protagonista da noite em Las Vegas (EUA). Em conversa com a imprensa após seu triunfo sobre o wrestler russo, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, 'Poatan' destacou que sua volta ao topo dos meio-pesados (93 kg) também é fundamental para aquecer o mercado nacional.

Antes de Poatan retomar a vaga de campeão da categoria, o Brasil contava somente com um atleta em posse de cinturão na empresa: Alexandre Pantoja que, apesar de ser um dos campeões mais dominantes da liga, não desponta com tanta popularidade. Sendo assim, um indivíduo como Alex, capaz de mover o ponteiro da audiência e comover as massas é crucial para colocar o MMA em alta novamente no país. Os relatos que Pereira recebe retratam essa realidade.

"É muito importante (essa vitória para o mercado brasileiro). Muitas pessoas falavam: 'Ah, estou desanimado com o UFC e com o MMA, de assistir'. Isso no Brasil. Recebo muitas mensagens e as pessoas falam para mim: 'Cara, agora que comecei a assistir você, mudou tudo'. Fico muito feliz de escutar isso, que eu consegui trazer essa alegria de volta para os fãs. E, com certeza, estou abrindo portas. Esse cinturão é muito importante. O Charles (Do Bronx) vai estar lutando agora também. Nossas vitórias, como dois brasileiros que estão se destacando muito e carregando o nome (do país), isso é muito importante", analisou o striker paulista.

Jon Jones na Casa Branca?

O plano ideal de Poatan pode atrair definitivamente a atenção do público brasileiro. Afinal de contas, após o UFC 320, o campeão até 93 kg colocou em seu radar uma superluta contra Jon Jones, GOAT do MMA, no card da empresa programado para a Casa Branca, em junho de 2026. Caso saia do papel, o duelo tem potencial para se concretizar como um dos mais emblemáticos da entidade, tanto do ponto de vista esportivo, quanto do âmbito comercial junto aos fãs.

