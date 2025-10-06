Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta terça-feira, Botafogo-SP e Paysandu entram em campo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 21h35 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.
Onde assistir Botafogo-SP x Paysandu ao vivo?
A partida será transmitida por ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos.
Como Botafogo-SP chega ao confronto
O Botafogo-SP está há seis jogos sem vitória e, com 29 pontos, ocupa a 18ª colocação, com risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.
Como Paysandu chega ao confronto
Lanterna da Série B, o Paysandu também luta contra o rebaixamento, com 26 pontos. O clube vem de um empate com o Cuiabá e de uma vitória importante diante do Criciúma, líder na ocasião.
Histórico de confronto entre Botafogo-SP x Paysandu
As equipes já disputaram um total de 10 partidas, com quatro vitórias do Paysandu, três do Botafogo-SP e mais três empates.
Estatísticas
Botafogo-SP na temporada
- 9 vitórias, 13 empates e 20 derrotas
- 33 gols marcados
- 59 gols sofridos
- Artilheiro: Alexandre Jesus (7 gols)
Paysandu na temporada
- 16 vitórias, 18 empates e 18 derrotas
- 62 gols marcados
- 57 gols sofridos
- Artilheiro: Rossi (12 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Botafogo-SP
Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem
Técnico: Allan Aal
Provável escalação Paysandu
Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marlon, Diogo Oliveira e Garcêz
Técnico: Márcio Fernandes
Arbitragem de Botafogo-SP x Paysandu
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Auxiliares: Lehi Sousa Silva (DF) e Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
Jogo: Botafogo-SP x Paysandu
Data e horário: 07/10 (terça-feira) | 21h35 (de Brasília)
Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto-SP
Onde Assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos