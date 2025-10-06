Topo

Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

06/10/2025 20h00

Nesta terça-feira, Botafogo-SP e Paysandu entram em campo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 21h35 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

Onde assistir Botafogo-SP x Paysandu ao vivo?

A partida será transmitida por ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos.

Como Botafogo-SP chega ao confronto

O Botafogo-SP está há seis jogos sem vitória e, com 29 pontos, ocupa a 18ª colocação, com risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.

Como Paysandu chega ao confronto

Lanterna da Série B, o Paysandu também luta contra o rebaixamento, com 26 pontos. O clube vem de um empate com o Cuiabá e de uma vitória importante diante do Criciúma, líder na ocasião.

Histórico de confronto entre Botafogo-SP x Paysandu

As equipes já disputaram um total de 10 partidas, com quatro vitórias do Paysandu, três do Botafogo-SP e mais três empates.

Estatísticas

Botafogo-SP na temporada

  • 9 vitórias, 13 empates e 20 derrotas

  • 33 gols marcados 

  • 59 gols sofridos

  • Artilheiro: Alexandre Jesus (7 gols)

Paysandu na temporada

  • 16 vitórias, 18 empates e 18 derrotas

  • 62 gols marcados 

  • 57 gols sofridos

  • Artilheiro: Rossi (12 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Botafogo-SP

Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem

Técnico: Allan Aal

Provável escalação Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marlon, Diogo Oliveira e Garcêz

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem de Botafogo-SP x Paysandu

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

  • Auxiliares: Lehi Sousa Silva (DF) e Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)

  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica 

Jogo: Botafogo-SP x Paysandu

Data e horário: 07/10 (terça-feira) | 21h35 (de Brasília)

Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto-SP

Onde Assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos

