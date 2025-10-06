Bidon ganha destaque como curinga, e Corinthians vê potencial de Seleção

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, Lucas Silveste, auxiliar técnico de Dorival Júnior, destacou a importância de Breno Bidon no esquema tático do Corinthians, ressaltando sua polivalência. Ele também vê o atleta com o "caminho de Seleção".

"O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função. É um jogador que se adapta fácil. Vem em uma crescente grande, se mantiver esse nível, pode ter certeza que o caminho dele é a Seleção Brasileira. Por tudo o que ele oferece à equipe na parte defensiva e ofensiva", disse.

Além do grande desempenho defensivo de Bidon, que atuou um pouco mais recuado na vitória contra o Mirassol, Lucas Silvestre também destacou seu desempenho ofensivo.

"Vejo ele muito mais focado, entendendo melhor o momento do clube e sua situação. O caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. Vejo que, nessa ausência do Garro, conseguimos colocar ele mais próximo do gol e ele mantém o mesmo nível", completou.

Breno Bidon na temporada

Breno Bidon é um dos protagonistas na temporada do Corinthians. Neste Campeonato Brasileiro, o atleta, que originalmente era volante, foi realocado para a lateral esquerda e tem grande desempenho.

Ele foi titular em 15 jogos nesse Campeonato Brasileiro, contribuiu com duas assistências e é um dos jogadores mais participativos do sistema defensivo do Corinthians, com média de 4,2 bolas recuperadas por jogo. Os dados são do Sofascore.

Fase do Corinthians

Após bater o Mirassol na última rodada do Brasileirão, o Timão busca engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro depois da Data Fifa. Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª posição da competição nacional, com 33 pontos - oito tentos a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

