Topo

Esporte

Bidon ganha destaque como curinga, e Corinthians vê potencial de Seleção

06/10/2025 05h00

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, Lucas Silveste, auxiliar técnico de Dorival Júnior, destacou a importância de Breno Bidon no esquema tático do Corinthians, ressaltando sua polivalência. Ele também vê o atleta com o "caminho de Seleção".

"O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função. É um jogador que se adapta fácil. Vem em uma crescente grande, se mantiver esse nível, pode ter certeza que o caminho dele é a Seleção Brasileira. Por tudo o que ele oferece à equipe na parte defensiva e ofensiva", disse.

Além do grande desempenho defensivo de Bidon, que atuou um pouco mais recuado na vitória contra o Mirassol, Lucas Silvestre também destacou seu desempenho ofensivo.

"Vejo ele muito mais focado, entendendo melhor o momento do clube e sua situação. O caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. Vejo que, nessa ausência do Garro, conseguimos colocar ele mais próximo do gol e ele mantém o mesmo nível", completou.

Breno Bidon na temporada

Breno Bidon é um dos protagonistas na temporada do Corinthians. Neste Campeonato Brasileiro, o atleta, que originalmente era volante, foi realocado para a lateral esquerda e tem grande desempenho.

Ele foi titular em 15 jogos nesse Campeonato Brasileiro, contribuiu com duas assistências e é um dos jogadores mais participativos do sistema defensivo do Corinthians, com média de 4,2 bolas recuperadas por jogo. Os dados são do Sofascore.

Fase do Corinthians

Após bater o Mirassol na última rodada do Brasileirão, o Timão busca engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro depois da Data Fifa. Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª posição da competição nacional, com 33 pontos - oito tentos a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras vira líder sob embalo de Flaco-Roque e retorno do 'fator Allianz'

Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

Ancelotti vê setor problemático se esfacelar antes mesmo de apresentação

Com 7º bônus, Poatan já faturou mais R$ 1,8 milhão com prêmios no UFC

Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

Campeão da Série D 'fala alemão' e foi campeão nacional com apenas 12 anos

Foi pênalti para o São Paulo contra o Palmeiras? Ex-árbitros são unânimes

CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

Conselho do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase R$ 200 mi

São Paulo reclama de seis lances no clássico; Palmeiras tem três críticas