Bento elogia Ancelotti e projeta amistosos da Seleção

06/10/2025 09h21

Em alta no Al-Nassr, Bento foi mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira. O goleiro ex-Athletico-PR elogiou o comandante Carlo Ancelotti e projetou os amistosos desta Data Fifa.

"Ele (Carlo Ancelotti) deu muita ênfase à nossa parte defensiva. Acho que ele observou isso e viu essa necessidade. Foi uma melhora rápida nos primeiros treinamentos dele, e isso fez a diferença para nos dar segurança nas partidas", disse Bento, em entrevista à CBF TV.

Presente nas convocações desde 2023, Bento ainda não entrou em campo na era Ancelotti. Sua última atuação foi na derrota diante da Argentina, por 4 a 1, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

Apesar de Ancelotti já ter confirmado que Hugo Souza será titular nos próximos jogos, Bento pode ganhar uma chance devido às lesões de Alisson e Ederson.

Bento analisa o Japão

O goleiro brasileiro também analisou o segundo duelo do Brasil nesta Data Fifa. Depois de encarar a Coreia nesta sexta-feira, a Seleção enfrentará o Japão na próxima terça-feira (14).

"Tive a oportunidade de jogar contra equipes japonesas na última edição da Liga dos Campeões da Ásia. Pude observar que são equipes muito táticas, que cumprem bem suas funções. Não são fortes fisicamente, mas sempre executam a parte tática com muita intensidade. Isso é o diferencial deles", completou.

Fabrício Bruno também fala

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também celebrou a convocação para a Seleção Brasileira.

"Isso (a convocação) é fruto de muito trabalho, tanto no meu clube quanto na Seleção. Venho para ajudar, venho para somar. Estou sempre à disposição para fazer o meu melhor", celebrou o zagueiro.

bento

Fabrício Bruno durante o primeiro treino em Seul, na Coreia do Sul.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, em Seul (COR).

Depois disso, a equipe irá para o Japão encarar os japoneses na próxima terça-feira (14), às 7h30, no Estádio de Tóquio.

