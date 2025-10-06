Corinthians: Vitinho passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho

O atacante Vitinho, do Corinthians, passou por cirurgia na tarde desta segunda-feira para corrigir uma lesão no menisco medial do joelho direito. O procedimento foi bem-sucedido, e a informação foi divulgada pelo clube por meio de nota oficial.

A astroscopia, de caráter pouco invasivo, foi realizada pelos médicos Dr. André Maurício Freitas e Dr. Erick Murata, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

O Corinthians já definiu o cronograma para o tratamento do atacante. Vitinho ficará em repouso até esta quarta-feira. Entretanto, já nesta quinta, iniciará os trabalhos de recuperação junto ao departamento de fisioterapia no CT Dr. Joaquim Grava.

Apesar de ter dado detalhes sobre o processo de recuperação de Vitinho, o clube não divulgou um prazo de recuperação exato para o jogador.

Vitinho sentiu o problema sozinho na partida contra o Mirassol. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo e deu a assistência para o segundo gol do Corinthians. Entretanto, por volta dos 39 minutos, alegou um incômodo no joelho direito e precisou deixar o campo de maca.

O atacante se junta a outros quatro desfalques do Corinthians. Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), o zagueiro André Ramalho (estiramento na coxa direita) e o volante Charles (dores no joelho direito) também seguem entregues ao DM.

Números de Vitinho pelo Corinthians