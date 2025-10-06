Aníbal e Flaco desabafam após virada sobre o São Paulo: "Comemora antes!"

A dupla argentina do Palmeiras, Aníbal Moreno e Flaco López, desabafou após o apito final do clássico contra o São Paulo, que terminou com a vitória palmeirense, de virada, por 3 a 2, no Morumbis. Após o duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a câmera da TV Palmeiras flagrou ambos na saída de campo.

"Comemora antes, p....", disse Aníbal. "Comemora antes, vai, vai", emendou Flaco, brincando com a câmera.

Ambos se apresentaram, nesta segunda-feira, à seleção Argentina. Eles foram convocados pelo técnico Lionel Scaloni para disputar os amistosos contra Venezuela e Porto Rico. Assim, tanto Aníbal quanto Flaco desfalcam o Palmeiras contra o Juventude, no próximo sábado.

Palmeiras tem virada épica no Morumbis

O Palmeiras precisava da vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e quase viu a chance de chegar à primeira posição ruir. O São Paulo, jogando em casa, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo de forma tranquila. Mas ainda havia mais 45 minutos pela frente em que o Verdão buscou o resultado.

Com as mudanças no intervalo e no decorrer do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu diminuir com Vitor Roque, aos 25 minutos. Quatro minutos depois, Flaco López fez o segundo e deixou tudo igual. Aos 44, foi a vez de Sosa aproveitar a bola aérea e cabecear para anotar o gol da virada palmeirense.

"Um gol de cada vez": o discurso de Abel no vestiário

O papo no vestiário também foi registrado. Na conversa, Abel pediu calma aos seus jogadores para buscar um gol de cada vez.

"A primeira parte, meus amigos, 2 a 0 para eles. Agora, 0 a 0, vamos começar a segunda parte, ok? Vamos nós ganharmos a segunda parte. Um gol de cada vez. Nós precisamos entrar com calma e fazer um gol só para entrar no jogo outra vez. E depois, se Deus quiser, ir à procura do segundo, com calma. Entendido? É isso que temos que fazer e manter o controle, atrás, a mesma coisa", disse Abel no vestiário aos jogadores.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O Verdão ultrapassou o Flamengo, que perdeu para o Bahia, e tem uma vitória a mais e um jogo a menos que o rival carioca.

Próximo jogo

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)