Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Criciúma visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da Disney+.
Como chegam os times?
Terceiro colocado da Série B, com 50 pontos, o Criciúma busca a liderança na tabela. O dono da ponta é o Coritiba, com 53 somados, mas um jogo a mais. Já o Goiás aparece em segundo, com 51. O Esmeraldino também entra em campo nesta terça-feira. O Amazonas, por sua vez, segue em busca de escapar da zona de rebaixamento. O time é o 19º, com 28 pontos, cinco a menos em relação ao Athletic, primeira equipe fora do Z4.
Histórico de confronto
Os times duelaram apenas uma vez na história, com uma vitória do Criciúma. A partida, válida pelo primeiro turno da Série B, terminou 3 a 2 para o Tigre.
Estatísticas
Amazonas no campeonato
- 19ª posição
- 6 vitórias, 10 empates 14 derrotas
- 31 gols marcados
- 46 gols sofridos
Criciúma no campeonato
- 3ª posição
- 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas
- 39 gols marcados
- 26 gols sofridos
Prováveis escalações
Amazonas: Zé Carlos; Nilson Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Kevin Ramírez, Gabriel Domingos e Larry Vásquez; Guilherme Xavier, Henrique Almeida e Diego Torres
Técnico: Márcio Zanardi
Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán e Marcinho; Gui Lobo, Matheus Trindade e Luiz Henrique; Thales, Borasi e Diego Gonçalves
Técnico: Eduardo Baptista
Arbitragem
Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) será o árbitro do confronto, com Fernanda Kruger (MT) e Edevan de Oliveira Pereira (BA) como assistentes. Leonardo Rotondo Pinto (MG) estará na cabine do VAR.
Próximo jogo Amazonas
Vila Nova x Amazonas | Série B
Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Próximo jogo Criciúma
Criciúma x América-MG | Série B
Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
FICHA TÉCNICA
AMAZONAS X CRICIÚMA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Transmissão: Disney+