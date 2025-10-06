Topo

Esporte

Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

06/10/2025 20h00

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Criciúma visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam os times?

Terceiro colocado da Série B, com 50 pontos, o Criciúma busca a liderança na tabela. O dono da ponta é o Coritiba, com 53 somados, mas um jogo a mais. Já o Goiás aparece em segundo, com 51. O Esmeraldino também entra em campo nesta terça-feira. O Amazonas, por sua vez, segue em busca de escapar da zona de rebaixamento. O time é o 19º, com 28 pontos, cinco a menos em relação ao Athletic, primeira equipe fora do Z4.

Histórico de confronto

Os times duelaram apenas uma vez na história, com uma vitória do Criciúma. A partida, válida pelo primeiro turno da Série B, terminou 3 a 2 para o Tigre.

Estatísticas

 Amazonas no campeonato

  • 19ª posição

  • 6 vitórias, 10 empates 14 derrotas

  • 31 gols marcados

  • 46 gols sofridos

Criciúma no campeonato

  • 3ª posição

  • 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas

  • 39 gols marcados

  • 26 gols sofridos

Prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Nilson Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Kevin Ramírez, Gabriel Domingos e Larry Vásquez; Guilherme Xavier, Henrique Almeida e Diego Torres

Técnico: Márcio Zanardi

Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán e Marcinho; Gui Lobo, Matheus Trindade e Luiz Henrique; Thales, Borasi e Diego Gonçalves

Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) será o árbitro do confronto, com Fernanda Kruger (MT) e Edevan de Oliveira Pereira (BA) como assistentes. Leonardo Rotondo Pinto (MG) estará na cabine do VAR.

Próximo jogo Amazonas

Vila Nova x Amazonas | Série B

Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Próximo jogo Criciúma

Criciúma x América-MG | Série B

Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X CRICIÚMA

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Em reunião, CBF mostra áudio do VAR ao São Paulo: arbitragem viu escorregão

Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Sem Popó x Alemão, FMS terá BBB x A Fazenda na luta principal; veja duelos

Palmeiras ameniza erros da arbitragem em clássico com o São Paulo e acusa rivais: 'Hipócritas'

Fabrício Bruno celebra elogios de Ancelotti e projeta amistosos da Seleção na Ásia

Globo anuncia renovação contratual de Denilson, que fará transmissões na TV

Alan Franco relembra lances polêmicos contra o São Paulo em clássicos com o Palmeiras

Popó diz como ficou relação com Wanderlei após pancadaria: "Toda a raiva veio de lá"

Sport reclama de "decisões equivocadas" da arbitragem após empate com Cruzeiro