Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Criciúma visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam os times?

Terceiro colocado da Série B, com 50 pontos, o Criciúma busca a liderança na tabela. O dono da ponta é o Coritiba, com 53 somados, mas um jogo a mais. Já o Goiás aparece em segundo, com 51. O Esmeraldino também entra em campo nesta terça-feira. O Amazonas, por sua vez, segue em busca de escapar da zona de rebaixamento. O time é o 19º, com 28 pontos, cinco a menos em relação ao Athletic, primeira equipe fora do Z4.

Histórico de confronto

Os times duelaram apenas uma vez na história, com uma vitória do Criciúma. A partida, válida pelo primeiro turno da Série B, terminou 3 a 2 para o Tigre.

Estatísticas

Amazonas no campeonato

19ª posição

6 vitórias, 10 empates 14 derrotas

31 gols marcados

46 gols sofridos

Criciúma no campeonato

3ª posição

14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas

39 gols marcados

26 gols sofridos

Prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Nilson Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Kevin Ramírez, Gabriel Domingos e Larry Vásquez; Guilherme Xavier, Henrique Almeida e Diego Torres



Técnico: Márcio Zanardi

Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán e Marcinho; Gui Lobo, Matheus Trindade e Luiz Henrique; Thales, Borasi e Diego Gonçalves



Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) será o árbitro do confronto, com Fernanda Kruger (MT) e Edevan de Oliveira Pereira (BA) como assistentes. Leonardo Rotondo Pinto (MG) estará na cabine do VAR.

Próximo jogo Amazonas

Vila Nova x Amazonas | Série B



Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Próximo jogo Criciúma

Criciúma x América-MG | Série B



Data e horário: 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Heriberto Hülse

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X CRICIÚMA



Competição: Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)



Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Transmissão: Disney+