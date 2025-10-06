Alex Poatan cita Seu Madruga ao rejeitar sentimento de vingança contra Ankalaev

Apesar de ter servido para empatar o placar da rivalidade, a vitória de Alex Pereira sobre Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, no último sábado (4), em Las Vegas (EUA), não parece ter trazido um sentimento de vingança para o lutador brasileiro, que havia sido derrotado pelo russo no primeiro embate entre eles, em março deste ano. Pelo menos é o que garante o próprio 'Poatan'.

Ao ser questionado sobre o assunto na entrevista logo após o anúncio da sua conquista, ainda dentro do octógono do UFC 320, Alex Poatan citou uma frase que ficou famosa com o personagem 'Seu Madruga', do seriado infantil 'Chaves', para rechaçar o sentimento de vingança contra Magomed Ankalaev. O striker paulista ainda ressaltou que, o triunfo de sábado, principalmente da forma como ocorreu, provou que ele não estava 100% na primeira luta.

"A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança, não é vingança! Eu estava preparado neste momento! Eu falei para todo mundo e ninguém acreditou. Não estava em condições (na primeira luta), agora eu estou!", declarou Poatan, que reconquistou o cinturão meio-pesado (93 kg) do Ultimate.

Rivalidade quente

Ainda que Alex Pereira não tenha visto sua vitória no UFC 320 como uma forma de se vingar do russo, o clima entre os rivais e suas respectivas equipes segue quente. Logo após nocautear o atleta do Daguestão (RUS), Poatan - através de gestos - zombou do adversário ainda caído no chão. Já nos bastidores, o time do brasileiro 'expulsou' a turma de Magomed Ankalaev para os vestiários da 'T-Mobile Arena', em Las Vegas, aos gritos de 'Chama'.

Alex Seu Madruga Poatan! ??? @AlexPereiraUFC

pic.twitter.com/5ug9ydbUwa

- UFC Brasil (@UFCBrasil) October 5, 2025



