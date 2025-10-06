Topo

Alan Franco relembra lances polêmicos contra o São Paulo em clássicos com o Palmeiras

06/10/2025 19h18

Alan Franco, zagueiro do São Paulo, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para manifestar sua indignação contra a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, vencido pelo Verdão, por 3 a 2, de virada. Além disso, aproveitou para reunir outros lances polêmicos em que o Tricolor teria sido prejudicado contra o mesmo rival.

No story de seu Instagram, ele compartilhou uma publicação de uma página de um torcedor do São Paulo com prints de outros lances polêmicos de outros clássicos, nos últimos anos, além de alguns dos cobrados pelo clube no duelo do último domingo:

  • Possível pênalti não marcado de Allan em Tapia;

  • Não expulsão do Andreas Pereira por pisão em Marcos Antônio;

  • Não expulsão do Gustavo Gómez por cotovelada em Gonzalo Tapia.

(Foto: Reprodução/Instagram)

