Abel credita virada aos reservas e projeta sequência do desfalcado Palmeiras

Depois da virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, Abel Ferreira destacou a importância da participação dos reservas no resultado e, em seguida, projetou a sequência do Palmeiras no Brasileirão com desfalques confirmados para o duelo contra o Juventude, sábado, às 19h, pela 12ª rodada atrasada.

Abel exaltou a reação da equipe e revelou que a postura no intervalo foi de ajuste e incentivo, não de cobrança: "Vai ser extremamente difícil. Temos muitas ambições nessa competição, mas em função do calendário, não vamos estar na força máxima. Isso não é bom quando se luta para ser campeão. Hoje foi um jogo muito difícil. No primeiro tempo, não vi minha equipe. Acho que nos esquecemos que quando jogamos com São Paulo, Corinthians, Santos, eles vêm com faca nos dentes. Esses três pontos foram muito importantes", disse.

O técnico também reforçou o impacto dos atletas que vieram do banco e explicou como conduziu o intervalo: "Ganhamos por quem entrou do banco. Muitas vezes os jogadores só querem começar jogando porque só se sentem importantes quando iniciam, e eu costumo dizer a eles que boa parte dos jogos se ganha no segundo tempo. Foi isso que aconteceu: uma vitória difícil, depois de terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, quando o treinador tinha tudo para chegar no intervalo e dar uma bronca nos jogadores. Eu fiz exatamente o contrário. Corrigi e os ajudei", completou.

Maurício e Sosa, que entraram do banco de reservas, foram peças fundamentais para a virada. O meio-campista deu duas assistências, enquanto Sosa marcou o terceiro e último gol do Verdão, garantindo os três pontos e a liderança do Campeonato Brasileiro.

Desfalques confirmados

Para enfrentar o Juventude, Abel não poderá contar com dois titulares: Vitor Roque e Emiliano Martínez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante foi advertido aos 32 minutos do segundo tempo após se envolver em uma confusão com o lateral Enzo Díaz. A discussão desencadeou empurrões entre jogadores das duas equipes, inclusive reservas.

Já Emiliano levou amarelo aos 46 minutos da etapa final. Mesmo sem sair do banco, comemorou o gol da virada do Palmeiras chutando uma bola em direção à torcida são-paulina. Apesar das baixas, nomes importantes que estavam pendurados - Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez e Facundo Torres - passaram ilesos e seguem à disposição da comissão técnica.

Departamento médico cheio

Além dos suspensos, Abel terá uma lista considerável de desfalques por lesão. Lucas Evangelista passou por cirurgia nesta semana para corrigir uma lesão tendínea sofrida contra o Bahia, no dia 28 de agosto. A previsão é de retorno apenas em 2026.

Khellven segue em recuperação de um trauma no pé, sofrido contra o River Plate, pela Libertadores, e ainda não tem data para voltar. Paulinho continua afastado após cirurgia na perna direita.