Zubeldía exalta organização do Fluminense após vitória elástica contra o Atlético-MG

No último sábado, no Maracanã, o Fluminense venceu o Atlético-MG pelo placar elástico de 3 a 0. O resultado aproximou os tricolores do G6 do Campeonato Brasileiro.

O argentino Luis Zubeldía fez questão de exaltar a atuação da equipe carioca na partida: "Acho que fizemos um jogo bastante completo. É difícil que o Atlético-MG, com o time e técnico que tem, não crie situação de gol".

"Desativamos todas as possibilidades, e isso não é comum. Isso realmente foi muito bonito. Não só jogamos bem, mas tivemos organização. Acho que o resultado foi justo", completou o treinador ex-São Paulo.

Zubeldia terá tempo para trabalhar com o elenco na Data Fifa. O Fluminense só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Juventude, no Maracanã.