Yuri Alberto explica comemoração especial após gol pelo Corinthians

O Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0 no último sábado, e o atacante Yuri Alberto anotou o segundo gol da partida. Na comemoração, após deslizar de joelhos ? sua marca registrada ? ele surpreendeu com cambalhotas, atendendo a um pedido especial da filha.

Após a partida, Yuri Alberto explicou a comemoração diferenciada e a dedicou para sua filha.

"Minha filha que pede, né? Eu falo para ela, se o papai fizer gol hoje, qual comemoração você quer ver? Ela fala: a 'gabalhota'", disse o atacante à Corinthians TV.

Quebra do jejum em casa

O gol de Yuri Alberto ajudou o Corinthians a voltar a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Timão não vencia na Neo Quimíca Arena desde 18 de maio de 2025, quando bateu o Santos por 1 a 0. Naquela ocasião, Yuri também deixou sua marca.

O atacante celebrou a vitória e dedicou os três pontos e o gol para a torcida.

"Uma sensação maravilhosa é voltar a vencer e marcar dentro de casa. Estou feliz e, desde já, quero agradecer a todo o apoio da Fiel na última partida, que foi muito delicada para mim", completou o atacante.

Situação na tabela

Com a vitória contra o Mirassol, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians