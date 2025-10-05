Weverton pode atingir marca histórica pelo Palmeiras no Choque-Rei; confira

O Choque-Rei deste domingo, no Morumbis, pode marcar um capítulo especial na carreira de Weverton pelo Palmeiras. O goleiro está a uma vitória de se tornar, isoladamente, o jogador com mais triunfos pelo Verdão na história do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Weverton soma 133 vitórias, mesmo número do atacante Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues), que lidera a lista ao seu lado. Um novo triunfo colocaria o camisa 21 no topo absoluto do ranking.

A campanha atual reforça o peso do feito. Nesta edição do Brasileirão, Weverton disputou 23 das 24 partidas do Verdão, com um desempenho impressionante: 16 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

Se vencer o São Paulo, o goleiro não só ajuda o time na briga pela liderança como entra, sozinho, para a história do clube no torneio nacional. Na última rodada, o Alviverde venceu o Vasco no Allianz Parque. Com o resultado, assumiu a vice-liderança, com 52 pontos conquistados, e segue a caça ao líder Flamengo, que tem 55.

Confira os dez jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no Brasileirão:

1º: Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) / Weverton (133 vitórias)



3º: Emerson Leão (112 vitórias)



4º: Ademir da Guia (109 vitórias)



5º: Gustavo Gómez (107 vitórias)



5º: Dudu / Raphael Veiga (100 vitórias)



8º: Mayke (97 vitórias)



9º: Marcos Rocha (95 vitórias)



10º: Zé Rafael (94 vitórias)