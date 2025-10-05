Vojvoda lamenta 1ª derrota no comando do Santos: 'Foi nosso pior jogo'

Juan Pablo Vojvoda falou após a derrota do Santos para o Ceará por 3 a 0 hoje, a primeira do argentino desde que chegou ao Santos.

O técnico diz que essa foi a pior atuação do Santos sob seu comando e tentou explicar as alterações que fez para a partida.

O que ele disse

Não foi um bom jogo de nossa parte. Não foi um bom jogo em geral, defensivamente não tivemos força. Tivemos a bola mas não finalizmos com risco. Deixamos muitos espaços atrás. Então concordo, foi nosso pior jogo Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos

Vojvoda soma quatro empates, uma vitória e uma derrota em seis jogos desde que chegou ao clube da Vila Belmiro.

O técnico do Peixe foi perguntado na entrevista coletiva sobre as alterações que promoveu para a partida, como as presenças de Igor Vinícius, Rincón e Adonis Frías entre os titulares.

Quanto ao lateral, o técnico explicou que foi para substituir Mayke, poupado por desgaste físico. Já a entrada de Adonis foi para conter o atacante cearense Pedro Raúl.

A maior mudança foi na zaga. Com um jogo aéreo forte como o do Pedro Raúl, preferi essa zaga. Já o Rincón foi uma mudança mais tática, no lugar de Barreal para ter mais força no meio e preservar Barreal para o 2º tempo Vojvoda

O técnico santista também se mostrou um pouco incomodado sobre o pequeno tabu contra Léo Condé, técnico do Vozão. Foram cinco partidas de Vojvoda - quatro com o Fortaleza e uma com o Santos - contra o Ceará de Condé este ano, com quatro vitórias do alvinegro e um empate.

Não há nada que explicar, são clássicos. Se o Condé ganhou de Vojvoda, está bem. Não posso falar nada mais Vojvoda

O Santos agora se prepara para enfrentar o Corinthians, no dia 15 de outubro, após a data Fifa. "Tenho que usar esses dias para recuperar a parte mental e física. Estar forte para uma competição que vamos brigar até o final e cada ponto tem muita importância", finalizou o técnico santista.