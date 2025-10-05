Vojvoda faz mudanças no Santos para encarar o Ceará; veja escalações
O Santos está escalado para enfrentar o Ceará, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
O técnico Juan Pablo Vojvoda fez mudanças na equipe, promovendo as entradas de Adonis Frías, Igor Vinícius e Tomás Rincón nos lugares de Luan Peres, Mayke e Barreal. O treinador tem o retorno do meio-campista Gabriel Bontempo, que recuperou-se de lesão e começa no banco.
Escalação do Santos
Assim, a escalação do Santos é: Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Adonis Frías e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Rincón e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Desfalques: Victor Hugo (transição física), Neymar (lesão na coxa direita) e Mayke (desgaste muscular).
Escalação do Ceará
O técnico Léo Condé conta com o retorno de Dieguinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, não conta com Zanocelo, por questões contratuais, já que está emprestado pelo Santos.
Dessa forma, a escalação do Ceará conta com: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço, Lucas Mugni e Fernandinho; Galeano e Pedro Raul.
Situação no Brasileiro
O Ceará vem de uma derrota para o Vitória, fora de casa, por 1 a 0. Nos últimos sete compromissos, o clube tem apenas uma vitória. O Vozão é o 14° colocado do Brasileirão, com 31 pontos. Já o Santos não perde há cinco jogos e vem de um empate amargo contra o Grêmio, na última rodada. O clube paulista está na 16ª colocação, com 28 pontos, e briga para se afastar do Z4.
Arbitragem de Ceará x Santos
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Onde assistir Ceará x Santos ao vivo?
- Streaming: Amazon Prime
- Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.