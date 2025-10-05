Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará: "Não fizemos bom jogo"

O técnico Juan Pablo Vojvoda viu sua invencibilidade à frente do Santos cair neste domingo com a derrota por 3 a 0 para o Ceará, em duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe viu Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral balançarem as redes na Arena Castelão. Vojvoda admitiu que sua equipe não fez um bom jogo e explicou as mudanças que fez na escalação para o duelo.

"Não foi um bom jogo da nossa parte. Não entramos bem no jogo. O Ceará fez um gol e a partir daí tivemos um volume de jogo, mas sem finalizações como havíamos visto no último jogo. No geral, não foi um bom jogo. Defensivamente, não tivemos essa força com a pressão. E com bola, não produzimos finalizações com muito risco", disse.

"Tivemos na segunda parte algumas situações claras, mas o adversário também porque deixamos muitos espaços atrás. Mas, nas finalizações, temos que fazer o gol e quando não faz, muda tudo. Hoje não fizemos um bom jogo", concluiu.

O Ceará abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo, com Lucas Mugni, que aproveitou a falha na defesa do Santos. Depois, na segunda etapa, sem conseguir aproveitar as chances que teve, graças à boa atuação de Bruno Ferreira, o Santos viu o Vozão ampliar, aos 20, com Pedro Henrique. Fernando Sobral, por fim, fez o terceiro aos 48.

Vojvoda explica mudanças na escalação

Para o duelo contra o Ceará, Vojvoda não pôde contar com Mayke, que sentiu um desconforto muscular e nem viajou para Fortaleza. Além de promover a entrada de Igor Vinícius na lateral direito, o treinador fez mais duas mudanças: Adonis Frías na vaga de Luan Peres e Tomás Rincón no lugar de Barreal.

"As mudanças foram o Igor Vinícius pelo Mayke. Ele (Mayke) não pôde viajar por um problema físico, então preferimos preservá-lo. A maior mudança foi na zaga. Com um jogo aéreo forte como o do Pedro Raul, os dois jogadores (Frías e Duarte) mostraram bom jogo aéreo e eu preferi essa agressividade da parte deles", explicou.

"A outra foi mais tática: Rincón por Barreal. Pensava em ir de menos a mais, um time mais forte no meio e preservar Barreal ou Souza para o segundo tempo. E quando o placar já estava 1 a 0, fiz essa modificação do Rincón pelo Barreal", finalizou.

Situação na tabela

A derrota deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Essa foi a primeira derrota do Alvinegro Praiano com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando. O treinador, agora, terá o período da data Fifa para fazer os ajustes necessários em sua equipe para a sequência da temporada.

Próximo jogo do Santos