Topo

Esporte

Vitor Roque e Emiliano recebem amarelo e desfalcam Palmeiras contra o Juventude

05/10/2025 18h37

Neste domingo, durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Vitor Roque e o meio-campista Emiliano Martínez receberam seus terceiros cartões amarelos e viraram desfalques para Abel Ferreira na próxima rodada, na qual o Verdão pega o Juventude.

Vitor Roque foi advertido aos 32 minutos do segundo tempo, quando se envolveu em uma briga com o lateral esquerdo Enzo Díaz, do São Paulo. O atrito gerou uma confusão com empurrões entre vários atletas das duas equipes, sobretudo os que se encontravam no banco de reservas.

Emiliano, por sua vez, recebeu amarelo já no final do jogo, aos 46 minutos da etapa final. Isso porque o atleta, que sequer saiu do banco, comemorou o terceiro gol marcado pelo Alviverde chutando uma bola em direção aos torcedores do Tricolor.

Além de Vitor Roque e Emiliano Martínez, Weverton, Gómez, Piquerez e Facundo Torres se encontram pendurados, mas não receberam amarelo e, consequentemente, estão à disposição da comissão técnica.

Com o triunfo, o Palmeiras, primeiro colocado com 55 pontos, aguarda o término da rodada para saber se continuará na ponta da tabela. Daqui a pouco, às 18h30 (de Brasília), o Flamengo visita o Bahia em Salvador e pode ultrapassar o Verdão. A equipe retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 12ª rodada (atrasada) do Brasileirão.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

São Paulo reclama de "atuação desastrosa" da arbitragem e exige medidas à CBF

Egert cita frustração por derrota, mas vê XV de Piracicaba vivo na final da Copa Paulista

São Paulo cobra 'medidas imediatas' após polêmicas de arbitragem

São Paulo x Colo-Colo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores Feminina

Neymar critica arbitragem em post com polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Abel diz que Palmeiras foi premiado por arriscar e analisa lance com Allan

McLaren passa Williams e se aproxima da Ferrari em títulos na F1; veja a lista de campeões

Exames confirmam lesão no joelho, e Vitinho vira desfalque no Corinthians

Belmonte se revolta com arbitragem de São Paulo x Palmeiras: O VAR no Brasil é uma vergonha

Crespo vê erro "escandaloso" da arbitragem em derrota do São Paulo: "Nunca vi nada igual"

Neymar critica arbitragem de Ramon Abatti Abel após polêmicas em São Paulo x Palmeiras