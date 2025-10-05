Vitor Roque e Emiliano recebem amarelo e desfalcam Palmeiras contra o Juventude

Neste domingo, durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Vitor Roque e o meio-campista Emiliano Martínez receberam seus terceiros cartões amarelos e viraram desfalques para Abel Ferreira na próxima rodada, na qual o Verdão pega o Juventude.

Vitor Roque foi advertido aos 32 minutos do segundo tempo, quando se envolveu em uma briga com o lateral esquerdo Enzo Díaz, do São Paulo. O atrito gerou uma confusão com empurrões entre vários atletas das duas equipes, sobretudo os que se encontravam no banco de reservas.

Emiliano, por sua vez, recebeu amarelo já no final do jogo, aos 46 minutos da etapa final. Isso porque o atleta, que sequer saiu do banco, comemorou o terceiro gol marcado pelo Alviverde chutando uma bola em direção aos torcedores do Tricolor.

Além de Vitor Roque e Emiliano Martínez, Weverton, Gómez, Piquerez e Facundo Torres se encontram pendurados, mas não receberam amarelo e, consequentemente, estão à disposição da comissão técnica.

Com o triunfo, o Palmeiras, primeiro colocado com 55 pontos, aguarda o término da rodada para saber se continuará na ponta da tabela. Daqui a pouco, às 18h30 (de Brasília), o Flamengo visita o Bahia em Salvador e pode ultrapassar o Verdão. A equipe retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 12ª rodada (atrasada) do Brasileirão.