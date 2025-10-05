Topo

Vitinho sai com dores no joelho direito e será avaliado pelo Corinthians

05/10/2025 00h51

Vitinho virou uma preocupação no Corinthians. O atacante sentiu dores no joelho direito durante a vitória da equipe sobre o Novorizontino, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído após atuar por apenas 22 minutos na Neo Química Arena.

O jogador entrou no lugar de Gui Negão, aos 17 minutos do segundo tempo, e chegou a participar do segundo gol do time. Ele deu uma assistência para o tento marcado por Yuri Alberto.

Entretanto, aos 39 minutos, Vitinho alegou um incômodo no joelho e precisou deixar o campo de maca, dando lugar a Ryan. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o atleta passará por exames médicos neste domingo.

DM cheio

Caso se confirme a lesão, Vitinho aumentará a lista de jogadores entregues ao departamento médico. Atualmente, o elenco alvinegro conta com quatro atletas lesionados.

São eles: André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa direita), André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Charles (tratamento de dores no joelho direito) e Rodrigo Garro (lesão muscular na panturrilha direita).

Em contrapartida, neste sábado, o Timão contou com o retorno de Memphis Depay, recuperado de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

