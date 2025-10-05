Topo

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

05/10/2025 23h57

Seis jogos fecharam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, que teve mudança de liderança na tabela. Veja os gols e melhores momentos das partidas.

Confira os resultados da 27ª rodada

Internacional 2 x 0 Botafogo
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio
Corinthians 3 x 0 Mirassol
Vasco 4 x 3 Vitória
São Paulo 2 x 3 Palmeiras
Bahia 1 x 0 Flamengo
Juventude 1 x 2 Fortaleza
Ceará 3 x 0 Santos
Cruzeiro 1 x 1 Sport

Bahia vence um Flamengo com dois expulsos e confirma liderança do Palmeiras

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

Cruzeiro empilha gols perdidos, empata com lanterna e se afasta da ponta

Em súmula, árbitro relata xingamentos de dirigentes do São Paulo após clássico

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

'Não foi inexperiente': Casão defende Danilo em lance de expulsão

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino

'Cara de campeão': Colunistas exaltam vitória do Palmeiras

José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará: "Não fizemos bom jogo"

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley