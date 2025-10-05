Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Colaboração para o UOL

Seis jogos fecharam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, que teve mudança de liderança na tabela. Veja os gols e melhores momentos das partidas.

Confira os resultados da 27ª rodada

Internacional 2 x 0 Botafogo

Fluminense 3 x 0 Atlético-MG

Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio

Corinthians 3 x 0 Mirassol

Vasco 4 x 3 Vitória

São Paulo 2 x 3 Palmeiras

Bahia 1 x 0 Flamengo

Juventude 1 x 2 Fortaleza

Ceará 3 x 0 Santos

Cruzeiro 1 x 1 Sport