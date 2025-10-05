Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Seis jogos fecharam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, que teve mudança de liderança na tabela. Veja os gols e melhores momentos das partidas.
Confira os resultados da 27ª rodada
Internacional 2 x 0 Botafogo
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio
Corinthians 3 x 0 Mirassol
Vasco 4 x 3 Vitória
São Paulo 2 x 3 Palmeiras
Bahia 1 x 0 Flamengo
Juventude 1 x 2 Fortaleza
Ceará 3 x 0 Santos
Cruzeiro 1 x 1 Sport