Vasco pega o Vitória para ampliar sequência em casa no Brasileirão

Apesar de uma dura derrota na última rodada, o Vasco volta a campo motivado para manter seu bom momento em casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, recebe o Vitória em São Januário, no Rio, pela 27ª rodada, em busca da terceira vitória seguida em casa. Já os baianos estão na zona de rebaixamento e querem consolidar a reação.

O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0. Apesar da indigesta derrota, o saldo foi positivo para uma sequência bem complicada, pois pegou quatro times bem posicionados. Antes, empatou com o Flamengo (1 a 1) e venceu Bahia (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 0).

As duas vitórias foram em casa, o que deixa o Vasco invicto há três jogos como mandante - antes empatou com o Ceará por 2 a 2. Com 30 pontos, o cruzmaltino almeja se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

O técnico Fernando Diniz teve atualizações sobre três jogadores que foram desfalques em São Paulo. O zagueiro Carlos Cuesta segue com um problema na coxa, treinou com restrições e é dúvida. Se não tiver condições, Hugo Moura será recuado para a zaga, abrindo espaço para Barros, que retorna de suspensão. Além disso, o meia-atacante Matheus França treinou bem após entorse no tornozelo e deve ser relacionado.

Diniz admitiu a má atuação, mas enxergou rápida reação do time. "O time já teve uma resposta no segundo tempo contra o Palmeiras. Não temos nem tempo para ficar abalados. Temos é que ficar com raiva, de fazer o que fez. Não tem chance de se abalar."

O Vitória vinha de três derrotas seguidas: Fortaleza (2 a 0), Fluminense (1 a 0) e Grêmio (3 a 1). Na última rodada, porém, superou o Ceará por 1 a 0, em casa, e alcançou 25 pontos. O time ainda precisa tirar a desvantagem para times fora da zona de rebaixamento, mas mostrou que está vivo nesta disputa. Fora de casa, porém, o Vitória não tem nenhum triunfo na competição. São cinco empates e oito derrotas, sendo as quatro últimas seguidas.

O técnico Jair Ventura não poderá repetir o time que encerrou a sequência negativa. Isso porque o lateral-esquerdo Ramon levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Maykon Jesus, de 19 anos, que não entra em campo há dois meses, ganhará uma chance. O atacante Renzo López também está suspenso, mas ele não vem sendo titular.

Apesar da baixa de um titular absoluto, Jair Ventura minimizou a situação. "Ramon foi titular nos últimos jogos e vai fazer falta. Mas acho que estamos bem servidos ali com o Maykon. Ele tem totais condições de suprir a ausência do Ramon."

FICHA TÉCNICA

VASCO X VITÓRIA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon Jesus; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).