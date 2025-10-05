Topo

Vasco marca no fim, bate Vitória e emenda 4º jogo invicto em casa no Brasileiro

05/10/2025 18h14

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Vitória em São Januário e venceu por 4 a 3, com gols de Nuno Moreira, Rayan (2), e GB, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres diminuíram.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Cruzmaltino emendou o quarto jogo sem perder dentro de casa na competição (três triunfos e um empate) pulou para décimo, agora com 33 pontos. O Vitória, por sua vez, seguiu com os mesmos 25 somados, em 17º. O Santos aparece logo acima, com 28, mas um jogo a menos.

? Resumo do jogo

?VASCO 4 x 3 VITÓRIA ?

? Competição: Brasileirão

?? Local: Estádio São Januário

? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Robert Renan (Vasco); Zé Marcos (Vitória)

? Cartões vermelhos: Lucas Halter (Vitória)

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols

  • ? Nuno Moreira, aos 6? do 1ºT (Vasco)

  • ? Cantalapiedra, aos 26? do 1ºT (Vitória)

  • ? Lucas Halter, aos 34? do 1ºT (Vitória)

  • ? Rayan, aos 7? do 2ºT (Vasco)

  • ? Rayan, aos 23? do 2ºT (Vasco)

  • ? GB, aos 52? do 2ºT (Vasco)

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Cauan Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti (Andrés Gomez)

Técnico: Fernando Diniz

Vitória

Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Camutanga (Neris) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes (Dudu), Cantalapiedra (Osvaldo) e Maykon; Erick (Claudinho) e Renato Kayzer (Romarinho)

Técnico: Jair Ventura

Como foi o jogo

O Vasco começou a partida pressionando o Vitória. Os cruzmaltinos foram eficientes e abriram o placar aos cinco minutos. Nuno Moreira aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

De tanto insistir, o Vitória chegou ao empate aos 25 minutos. Em avanço rápido, Cantalapiedra foi lançado na área e chutou sem chance para Léo Jardim.

Os baianos não mudaram a postura e chegaram a virada aos 33 minutos. Após falta cobrada na área, Lucas Halter finalizou para a rede.

No segundo tempo, os donos da casa criaram boa chance logo com um minuto. Rayan aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. Só que aos seis minutos, o atacante recebeu passe na pequena área e empurrou para a rede para igualar o placar em São Januário. 

O Vasco permaneceu com a postura ofensiva e chegou a virada aos 22 minutos. Após falta cobrada na área, Robert Renan cabeceou e a bola foi na mão de Cáceres. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti, convertido por Rayan.

Para piorar a situação do Vitória, Lucas Halter foi expulso aos 25 minutos. O defensor empurrou Paulo Henrique na área antes de cobrança de falta. O árbitro deu o segundo cartão amarelo para o jogador baiano.

Quando parecia que o Vasco estava com o jogo sob controle, o Vitória empatou aos 27 minutos. Em cobrança de falta na área, Léo Jardim cortou a bola, mas deu no pé de Erick O atacante cruzou para Cáceres cabecear para a rede.

A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do gol. O Vasco quase marcou com Andrés Gomez, mas viu Lucas Arcanjo salvar o Vitória. Só que nos acréscimos, os cariocas chegaram ao triunfo, com GB, aproveitando cruzamento para cabecear para a rede.

Próximos jogos

Vasco

  • Enfrenta o Fortaleza no próximo dia 15 de outubro, às 21h30, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão

Vitória

  • Recebe o Bahia no próximo dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão

