Vasco marca no fim, bate Vitória e emenda 4º jogo invicto em casa no Brasileiro
Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Vitória em São Januário e venceu por 4 a 3, com gols de Nuno Moreira, Rayan (2), e GB, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres diminuíram.
Situação da Tabela
Com o resultado positivo, o Cruzmaltino emendou o quarto jogo sem perder dentro de casa na competição (três triunfos e um empate) pulou para décimo, agora com 33 pontos. O Vitória, por sua vez, seguiu com os mesmos 25 somados, em 17º. O Santos aparece logo acima, com 28, mas um jogo a menos.
? Resumo do jogo
?VASCO 4 x 3 VITÓRIA ?
? Competição: Brasileirão
?? Local: Estádio São Januário
? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 16h (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Robert Renan (Vasco); Zé Marcos (Vitória)
? Cartões vermelhos: Lucas Halter (Vitória)
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)
Gols
- ? Nuno Moreira, aos 6? do 1ºT (Vasco)
- ? Cantalapiedra, aos 26? do 1ºT (Vitória)
- ? Lucas Halter, aos 34? do 1ºT (Vitória)
- ? Rayan, aos 7? do 2ºT (Vasco)
- ? Rayan, aos 23? do 2ºT (Vasco)
- ? GB, aos 52? do 2ºT (Vasco)
Vasco
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Cauan Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti (Andrés Gomez)
Técnico: Fernando Diniz
Vitória
Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Camutanga (Neris) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes (Dudu), Cantalapiedra (Osvaldo) e Maykon; Erick (Claudinho) e Renato Kayzer (Romarinho)
Técnico: Jair Ventura
Como foi o jogo
O Vasco começou a partida pressionando o Vitória. Os cruzmaltinos foram eficientes e abriram o placar aos cinco minutos. Nuno Moreira aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.
De tanto insistir, o Vitória chegou ao empate aos 25 minutos. Em avanço rápido, Cantalapiedra foi lançado na área e chutou sem chance para Léo Jardim.
Os baianos não mudaram a postura e chegaram a virada aos 33 minutos. Após falta cobrada na área, Lucas Halter finalizou para a rede.
No segundo tempo, os donos da casa criaram boa chance logo com um minuto. Rayan aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. Só que aos seis minutos, o atacante recebeu passe na pequena área e empurrou para a rede para igualar o placar em São Januário.
O Vasco permaneceu com a postura ofensiva e chegou a virada aos 22 minutos. Após falta cobrada na área, Robert Renan cabeceou e a bola foi na mão de Cáceres. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti, convertido por Rayan.
Para piorar a situação do Vitória, Lucas Halter foi expulso aos 25 minutos. O defensor empurrou Paulo Henrique na área antes de cobrança de falta. O árbitro deu o segundo cartão amarelo para o jogador baiano.
Quando parecia que o Vasco estava com o jogo sob controle, o Vitória empatou aos 27 minutos. Em cobrança de falta na área, Léo Jardim cortou a bola, mas deu no pé de Erick O atacante cruzou para Cáceres cabecear para a rede.
A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do gol. O Vasco quase marcou com Andrés Gomez, mas viu Lucas Arcanjo salvar o Vitória. Só que nos acréscimos, os cariocas chegaram ao triunfo, com GB, aproveitando cruzamento para cabecear para a rede.
Próximos jogos
Vasco
- Enfrenta o Fortaleza no próximo dia 15 de outubro, às 21h30, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão
Vitória
- Recebe o Bahia no próximo dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão