UFC 320: Com gás infinito, Merab Dvalishvili vence Sandhagen e mantém cinturão dos galos
Neste sábado (4), no 'co-main event' do UFC 320, Merab Dvalishvili demonstrou por que é um dos campeões mais dominantes do Ultimate na atualidade. Contra o desafiante Cory Sandhagen, o wrestler georgiano utilizou sua arma secreta, o 'gás infinito', para imprimir seu ritmo durante os 25 minutos de combate. Ao fim da disputa, 'The Machine', como é conhecido, derrotou o rival americano via decisão unânime dos juízes, mantendo o título dos pesos-galos (61 kg) da entidade.
Com o resultado, Merab concluiu sua terceira defesa de cinturão bem-sucedida e se colocou de vez no debate pelo posto de 'GOAT' da categoria dentro do UFC. Sem demonstrar sinais de cansaço na entrevista pós-luta, Dvalishvili surpreendeu ao revelar que gostaria de voltar a competir ainda nesta temporada, mais precisamente em dezembro.
"Eu sou uma máquina! Estou melhorando. Meus treinadores ficam surpresos e eu também fico, porque eu treino muito duro. Sinto que estou apenas começando. Estou aprendendo a me controlar. Minha base não é o wrestling, e sim o judô. Agora que sou um lutador em tempo integral, estou melhorando. Minha estratégia era nocauteá-lo, e eu quase consegui. Acho que agora as pessoas vão respeitar a minha trocação. O Petr Yan estava bem na última luta, acho que ele está pronto. Quero me manter ocupado. Se tiverem uma janela em dezembro, gostaria de lutar!", frisou Merab, ainda no octógono, após sua vitória.
A luta
Após segundos de estudo, Merab começou marchando para frente e foi recebido com um cruzado de Sandhagen. O campeão buscou o 'single leg', mas sem sucesso. Com o rival grampeado, Dvalishvili pressionou Cory contra a grade. Com um belo movimento de quadril, o georgiano conseguiu uma bela queda. Atento, o desafiante bateu no chão e rapidamente se reergueu. Em pé, Sandhagen usou a envergadura para conectar os melhores ataques.
Na volta para o segundo assalto, Merab já começou mergulhando nas pernas do adversário. Com auxílio da grade, o georgiano conseguiu derrubar Sandhagen, que se negava a permanecer no solo. Em pé, o campeão surpreendeu Cory com uma sequência insana de boxe. Grogue, o desafiante quase foi ao solo e ativou o modo sobrevivência. Com o oponente acuado, Dvalishvili abriu o leque e aplicou inúmeras quedas em sequência. Por cima, 'The Machine' passou a pontuar no 'ground and pound' até o soar do gongo.
Confiante, Merab começou o terceiro round com dois bons cruzados, seguidos de uma entrada de queda. Misturando bem os níveis, o campeão dificultou as investidas de Sandhagen. No clinch, o georgiano controlou bem o ímpeto do desafiante. Novamente no centro do octógono, Cory desferiu seus melhores golpes do assalto. Atento, Dvalishvili buscou novamente uma nova queda, uma atrás da outra.
Cory desferiu uma boa sequência de jab e direto para começar o quarto assalto. Mas sem tempo para respirar, o desafiante viu Merab mergulhar em suas pernas e derrubá-lo. Utilizando a grade, o americano conseguiu se reerguer e desvencilhar. Aos poucos, Sandhagen passou a espetar o campeão com bons contragolpes, mantendo o duelo majoritariamente de pé. Em seu melhor momento, porém, Cory sofreu uma queda plástica de Merab, que chegou a encaixar um triângulo de mão. O americano foi salvo pelo gongo.
Os atletas começaram o quinto e último round trocando golpes francos no centro do octógono. Com gás infinito, Merab encurtou e novamente derrubou seu adversário. Cory rapidamente se recolocou de pé. Com um jogo de wrestling em cadeia, o georgiano abriu o arsenal de quedas. Atrás no placar, o americano apostou tudo em golpes singulares. Nas investidas, porém, Sandhagen abriu brecha para novamente ser colocado para baixo.
Confira abaixo os resultados do UFC 320 até então:
Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen via decisão unânime
Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. via nocaute no terceiro round
Youssef Zalal venceu Josh Emmett via finalização no primeiro round
Joe Pyfer venceu Abus Magomedov via finalização no segundo round
Ateba Gautier venceu Treston Vines via nocaute técnico no primeiro round
Daniel 'Willycat' venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round
Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida
Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round
Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime
Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime
Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime
Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round
Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime
