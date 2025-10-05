Transmissão ao vivo do GP de Singapura de F1 2025: veja onde assistir
O GP de Sungapura de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Marina Bay, tem largada programada para a manhã de hoje (5), às 9h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri, da McLaren, lidera o Mundial com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo com 299, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado com 255 pontos.
A McLaren segue com grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 623 pontos somados, enquanto a Mercedes, vice-líder, tem 290. A Ferrari aparece em terceiro, com 286.
