Topo

Esporte

Transmissão ao vivo do GP de Singapura de F1 2025: veja onde assistir

Gabriel Bortoleto na F1 - Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images
Gabriel Bortoleto na F1 Imagem: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 07h30

O GP de Sungapura de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Marina Bay, tem largada programada para a manhã de hoje (5), às 9h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Oscar Piastri, da McLaren, lidera o Mundial com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo com 299, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado com 255 pontos.

A McLaren segue com grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 623 pontos somados, enquanto a Mercedes, vice-líder, tem 290. A Ferrari aparece em terceiro, com 286.

GP de Singapura de F1

  • Data e hora: 4 de outubro, às 10h (de Brasília)
  • Local: Circuito Urbano de Marina Bay
  • Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)

