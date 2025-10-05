Transmissão ao vivo de São Paulo x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico paulista será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Depois de quatro reveses consecutivos, o São Paulo enfim reencontrou o caminho das vitórias. Fora de casa, a equipe comandada por Hernán Crespo superou o Fortaleza por 1 a 0 na última rodada.

Enquanto isso, o Palmeiras mantém bom desempenho na competição e segue na briga pela liderança. O Verdão venceu o Vasco por 3 a 0 no confronto mais recente.

São Paulo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro