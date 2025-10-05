Transmissão ao vivo de Bahia x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Bahia e Flamengo entram em campo hoje (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Bahia tenta se recuperar após resultados negativos recentes na competição. A equipe de Rogério Ceni perdeu para o Botafogo por 2 a 1 e soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos.

Enquanto isso, o Flamengo viu sua vantagem na liderança encolher na rodada passada. O time comandado por Filipe Luís empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro diante da sua torcida.

Bahia x Flamengo -- Campeonato Brasileiro