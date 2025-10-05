Torcedores do São Paulo protestam contra diretoria e elenco após derrota para o Palmeiras

Um grupo de torcedores do São Paulo protestaram em frente ao Morumbis após a derrota de 3 a 2 para o Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os alvos principais eram os jogadores e também membros da diretoria tricolor.

Segundo o Lance!, o torcedores estenderam faixas pedindo as saídas do presidente Julio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Além disso, chamaram o elenco de "pipoqueiro" e cobraram raça em campo.

A Polícia Militar precisou ser acionada e montou um barricada com grades de ferro para evitar que os são-paulinos impedissem a saída e entrada de carros.

Este é o segundo protesto realizado pela torcida do São Paulo na mesma semana. Na última segunda-feira, antes da partida contra o Ceará, primeira após a eliminação para a LDU nas quartas de final da Libertadores, são-paulinos também criticaram a gestão.

Entre as principais insatisfações da torcida estão a montagem do elenco, a venda de jogadores revelados nas categorias de base por valores abaixo do esperado e o aumento das dívidas, apesar do discurso de austeridade financeira pregado por Casares e seus diretores.

Situação na tabela

Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)