Técnico do Primavera celebra vitória em 1ª final da Copa Paulista e exalta competência de Brunão

O Primavera venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, neste domingo, no Moises Lucarelli, em Campinas (SP), pela partida de ida da final da Copa Paulista. O técnico Fernando Marchiori fez uma análise geral do embate e destacou a superação do seu time após a expulsão de Cleiton, na reta final do segundo tempo.

"Eles começaram melhores, com mais posse. Aos poucos nós fomos melhorando e tivemos chances. Conseguimos criar e saiu o gol. O calor estava insuportável também. Mentalmente é um jogo onde se envolve muitas coisas para ambos os clubes. Levamos três amarelos no primeiro tempo e tivemos que dar uma reforçada ainda no intervalo", disse.

"Tivemos o Cleiton expulso. Ficamos mais expostos e ficar com 15 ou 20 minutos contra uma bela equipe como a do XV, bate o cansaço, aí acaba sendo a superação e vontade para segurar o resultado. Sabemos que lá vai ser uma panela pressão, um verdadeiro caldeirão. Temos que ser frios, firmes e preparados. Foi um primeiro jogo de detalhes e lá também vai ser", completou.

Artilheiro em alta!

O gol decisivo da partida foi anotado por Brunão, aos 41 minutos do primeiro tempo. Fernando Marchiori enalteceu o atacante, que é o artilheiro da Copa Paulista, com 12 bolas na rede.

"Fico muito feliz. Identificamos o Brunão na Série A2. Ele estava no São Bento. Após a competição, entendemos que seria um perfil muito interessante. Ele não tinha tido tantas felicidades na carreira de gols. O que a gente passa para ele e todos os jogadores é um equilíbrio e sabedoria. Acredito que tudo na vida passa, momentos bons e ruins. Procurar sempre ser o mesmo ser humano e profissional. Quando você fica exposto, como ele estar, os cuidados precisam ser redobrados. Ele foi competente hoje. Tudo isso vai fazer e ele se tornar mais maduro para ele ter uma evolução de mercado na carreira. Ficamos muitos felizes", analisou.

Situação do confronto

Com o resultado, o Primavera precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir o troféu. O XV de Piracicaba, por sua vez, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título.



Em caso de triunfo do time de Piracicaba por um tento de vantagem no Barão de Serra Negra, a decisão será nos pênaltis.

A decisão de quem fica com o troféu da Copa Paulista 2025 será no próximo sábado, dia 11 de outubro, às 18 horas (de Brasília), no Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O duelo terá transmissão da TV Gazeta.

FANTASMA EM VANTAGEM!

O Primavera sai na frente pelo título da Copa Paulista Sicredi!#CopaPaulistaSicredi

?Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão pic.twitter.com/zpnJ0KtnfQ ? Paulistão (@Paulistao) October 5, 2025

Lições no Primavera

O Primavera vem de um amargo vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista. O revés para o Capivariano, inclusive, deixou algumas lições para a final da Copa Paulista.

"Acredito que a gente tira algumas lições da final da Série A2. É uma primeira final para muitos atletas. Acredito que esse fator emocional, de equilíbrio e casca para algumas situações, você só adquire passando, acertando ou errando. Sempre procuramos passar em vídeo e no dia a dia para dar tranquilidade e minimizar os erros. Vai ser magnífico desfrutar. Vai ser uma atmosfera linda. Só praticando que a gente consegue passar. Os jogadores sabem que vão poder passar por essas adversidades", finalizou Fernando Marchiori.