Técnico destaca Makhachev 'turbinado' para disputa de título nos meio-médios

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai tentar conquistar seu segundo título na organização no próximo dia 15 de novembro, na edição 322, em Nova York (EUA), ao enfrentar o australiano Jack Della Maddalena, atual detentor do cinturão meio-médio (77 kg). E, ao que parece, o processo de ganho de peso para que o russo possa atuar na categoria acima da que estava acostumado vai de vento em popa.

Pelo menos foi isso que indicou Javier Mendez, líder da equipe 'American Kickboxing Academy' (AKA) e treinador de longa data do atleta natural do Daguestão (RUS). Em recente entrevista ao canal 'Red Corner MMA', do 'Youtube', o profissional revelou que Makhachev já se encontra com aproximadamente 86 kg e, por isso, minimizou as chances do seu pupilo encontrar dificuldades para se adaptar às exigências físicas da divisão até 77 kg do Ultimate.

"Eu pensei que nós seríamos consideravelmente menores que Jack, mas aí eu vi Islam, ele realmente ganhou peso muito bem. Eu acho que Islam agora está com sólidos 86,6 kg. Então, nós não vamos ter problema com a subida de peso. Sejamos francos, ele era um peso-leve bem grande. Agora, eu não acho que ele seja um meio-médio pequeno, também não acho que ele seja um meio-médio grande. Acho que ele é um meio-médio de tamanho médio", relatou Javier.

Islam Makhachev no UFC 322

Depois de reinar absoluto na divisão dos leves, Islam Makhachev abdicou do seu cinturão para poder subir de categoria e tentar conquistar mais um título no Ultimate. No dia 15 de novembro, o russo vai medir forças com Jack Della Maddalena no 'main event' do UFC 322, no 'Madison Square Garden', em Nova York, pela cinta até 77 kg da liga.

