Sinner sofre com cãibras na coxa direita e se retira do jogo contra 31º do mundo em Xangai

A tentativa do italiano Jannik Sinner de defender o título do Masters 1000 de Xangai terminou neste domingo. O número 2 do mundo abandonou o confronto com o holandês Tallon Griekspoor, 31º do ranking, com cãibras na coxa direita. Mancando, Sinner recebeu ajuda para deixar a quadra. O placar final marcou 6/7 (3/7), 7/5, 3/2 e desistência.

Griekspoor liderava o terceiro e decisivo set da terceira rodada por 3 a 2, quando Sinner se retirou do jogo. Após perder a primeira parcial no tie-break por 7/3, Griekspoor se aproximou da derrota quando tinha 3 a 4 e 0/40 no saque no segundo set, mas conseguiu se recuperar e vencer o segundo set por 7/5.

Primeiro holandês a chegar à quarta rodada do torneio de Xangai, Griekspoor enfrentará agora o monegasco Valentin Vacherot, apenas o 204º do ranking, que também foi beneficiado por uma desistência. Vindo do qualificatório, Vacherot vencia o checo Tomas Machac, 23º do mundo, por 6/0 e 3/1 quando o rival se retirou da disputa.

"Esta, definitivamente, não é a maneira que eu gostaria de vencer", afirmou Griekspoor, que conseguiu seu primeiro triunfo em sete jogos com Sinner. "As condições estão brutais aqui em Xangai durante toda a semana. Achei que tive um pouco de sorte de jogar à noite, sem sol, mas duas horas e 36 minutos, no meio do terceiro set... Sinto muito por ele, desejo-lhe uma rápida recuperação."

Na avaliação do holandês, Sinner fez um "tie-break inacreditável", acertando a linha em alguns pontos e sacando muito bem. "Tive um pouco de sorte no 3 a 4 no segundo set, quando salvei 0/40 e saquei para sair da situação. Às vezes, é preciso um pouco de sorte para vencer essas partidas."

DJOKOVIC AVANÇA À QUARTA RODADA

Também neste domingo, o sérvio Novak Djokovic sobreviveu a uma noite de desconforto para superar o alemão Yannick Hanfmann, apenas o 150º do mundo e que veio do qualificatório, por 2 sets a 1 (4/6, 7/5 e 6/3), em 2h45. Durante uma troca de lado, o ex-número um do mundo aparentemente vomitou. Tetracampeão do torneio e atual quinto do mundo, Djokovic enfrenta agora o espanhol Jaume Munar, 41º do ranking, pela quarta rodada do Masters 1000 de Xangai.