São Paulo x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

05/10/2025 05h30

São Paulo e Palmeiras entram em campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo estancou a série de quatro derrotas consecutivas somando Brasileirão e Libertadores. A equipe de Hernán Crespo visitou o Fortaleza na rodada passada e venceu por 1 a 0.

Já o Palmeiras segue firme na briga pela liderança da competição. O Verdão de Abel Ferreira venceu o Vasco por 3 a 0 no último confronto.

São Paulo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

