Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder
O Palmeiras virou sob o São Paulo, neste domingo, e venceu por 3 a 2, no Morumbis, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo saiu na frente com Luciano e Tapia, no primeiro tempo, mas o Palmeiras buscou o resultado e virou com Vitor Roque, Flaco López e Sosa, que marcaram todos os gols no segundo tempo.
O Tricolor ainda reclamou de um pênalti não marcado, quando a partida estava 2 a 0. No lance, Tapia foi atropelado por Allan na área, com a bola rolando. O VAR checou o lance e não recomendou revisão.
Com a vitória, o Palmeiras vai a 55 pontos e assume a liderança da tabela. O Flamengo ainda joga na rodada e pode reassumir a ponta.
Já o São Paulo fica com 38, em oitavo lugar, e perde a oportunidade de entrar no G6.
O Palmeiras volta a campo durante a Data Fifa: recebe o Juventude no próximo sábado. A partida atrasada será válida pela 12ª rodada.
O São Paulo, por sua vez, terá seu próximo compromisso no dia 16, contra o Grêmio, em partida pela 28ª rodada.
Lances importantes
Primeiro susto: Logo aos três minutos de jogo, Piquerez recebeu sozinho na intermediária e chutou com força, mas em cima de Rafael, que foi seguro e espalmou para escanteio.
1x0: A resposta do São Paulo foi abrindo o placar, aos 14. Sabino interceptou passe para Flaco López, e Marcos Antônio deu lindo lançamente para Luciano dominar tirando de Weverton e empurrar para o gol vazio. O Tricolor aproveitou e chegou novamente logo depois. Pablo Maia se infiltrou na área e achou Tapia que, de primeira, levou perigo.
2x0: O São Paulo seguiu melhor após abrir o placar e ampliou aos 33. Enzo Díaz ganhou disputa de Vitor Roque e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e chegou em Tapia, que marcou praticamente embaixo do gol.
Rafael cresceu!: No final do primeiro tempo, o Palmeiras quase diminuiu, mas Rafael fez grande defesa. Após chute de Veiga, a bola chegou em Flaco, que deixou Vitor Roque cara a cara com o goleiro do São Paulo. O atacante tentou chute rasteiro, mas Rafael se esticou e defendeu com o pé.
Palmeiras tentando: Na volta para a segunda etapa, o Palmeiras assustou antes do primeiro minuto. Maurício recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado, tirando tinta da trave de Rafael. Pouco depois, Andreas levantou bola na área, o goleiro do São Paulo saiu e espalmou no pé de Flaco, que tentou arremate de primeira, mas mandou no colo do arqueiro.
Pedido de pênalti e chances perdidas: Após boa jogada pela direita, Cédric deixou Luciano cara a cara com Weverton. O camisa 10 tricolor tentou passe para Tapia, mas errou. No lance, o atacante chileno foi atropelado por Allan — que escorregou no lance —, e os são-paulinos reclamaram de pênalti. Na sequência, Enzo Díaz bateu rasteiro e quase marcou o terceiro.
2x1: O Palmeiras diminuiu em ligação rápida, aos 24 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Maurício cruzou do fundo, e Vitor Roque chegou cabeceando para marcar o primeiro dos visitantes.
2x2: Flaco López empatou para o Verdão quatro minutos depois. Rodriguinho errou no meio de campo, Maurício disparou e achou o argentino, que bateu de fora da área no canto direito de Rafael.
Empurra-empurra: Ao tentar reposição rápida de lateral, Vitor Roque sofreu contato de Enzo Díaz. Ambos se empurraram, gerando confusão que terminou com amarelo para os dois.
Quase olímpico!: Andreas Pereira bateu escanteio e quase marcou direto, mas Rafael se jogou para dentro do gol e socou a bola, com zaga tricolor afastando na sequência.
2x3: O Palmeiras, que foi melhor no segundo tempo, conseguiu a virada aos 43. Aníbal Moreno cruzou da direita e Sosa apareceu na pequena área para virar de cabeça.
Ficha técnica
São Paulo 2 x 3 Palmeiras
Campeonato Brasileiro - 27ª rodada
Data: 05/10/2025 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Luciano, aos 14' do 1º tempo; Gonzalo Tapia, aos 33' do 1º tempo (SAO); Vitor Roque, aos 24' do segundo tempo; Flaco López, aos 28' do segundo tempo; Sosa, aos 43' do segundo tempo (PAL)
Amarelos: Enzo Díaz, Bobadilla e Pablo Maia (SAO); Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Vitor Roque (PAL)
São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antônio (Rodriguinho), Bobadilla (Alisson) e Enzo Díaz; Tapia (Lucas) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Palmeiras: Weverton; Giay (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Maurício) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.